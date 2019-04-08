Тяжело пострадавшим в «Зимней вишне» выплатят крупное пособие

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выплатить 400 тысяч рублей единовременного пособия гражданам, которые получили тяжкий вред здоровью в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Медведев также распорядился выделить МЧС из резервного фонда правительства 3,2 миллиона рублей, которые должны пойти на выплаты единовременного пособия.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года и унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Причиной возгорания стало короткое замыкание. В уголовном деле о пожаре 15 обвиняемых, в том числе бывший руководитель кемеровского управления МЧС Александр Мамонтов, экс-глава региональной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова, глава фирмы-поставщика противопожарных систем Игорь Полозиненко. Потерпевшими признаны более 450 человек, 83 из них — родственники погибших.