Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тяжело пострадавшим в «Зимней вишне» выплатят крупное пособие 

Lenta.ru + ещё 1 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выплатить 400 тысяч рублей единовременного пособия гражданам, которые получили тяжкий вред здоровью в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Коллегии администрации Кемеровской области поручено предоставить в МЧС списки тяжело пострадавших в пожаре.
Медведев также распорядился выделить МЧС из резервного фонда правительства 3,2 миллиона рублей, которые должны пойти на выплаты единовременного пособия.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года и унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Причиной возгорания стало короткое замыкание. В уголовном деле о пожаре 15 обвиняемых, в том числе бывший руководитель кемеровского управления МЧС Александр Мамонтов, экс-глава региональной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова, глава фирмы-поставщика противопожарных систем Игорь Полозиненко. Потерпевшими признаны более 450 человек, 83 из них — родственники погибших.
За каждого погибшего в «Зимней вишне» их семья было выплачено 3 миллиона рублей из федерального бюджета и два миллиона — из регионального. Также Красный Крест выделил еще миллион рублей за каждого умершего. Два миллиона выплачивали из специального фонда пожертвований. Выжившим пострадавшим заплатили от 400 до 800 тысяч рублей в зависимости от серьезности полученных травм.
Последние новости
Путин впервые высказался о признании Трампом Голанских высот частью Израиля Саудовская Аравия пригрозила обвалить доллар Ливийский маршал Хафтар потерял аэропорт Триполи
Комментарии1
Происшествия , Пожары , Дмитрий Медведев , Международный комитет Красного Креста , МЧС , Кемеровская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никакой логики: Климкина возмутила лояльность к РФ176
«Сделка века»: У России попросили помощи97
В РФ заработали новые правила по охране труда6
Сводят концы с концами: Россияне недовольны жизнью18
«Чрезвычайно опасно»: Антонов сделал заявление20
Видео
Гора выброшенной новой обуви попала на видео
Общество
Момент X: Порошенко принял решение по дебатам
Украина В мире
«А Порошенко реально ***»: что он сделал не так
Украина В мире
Россия готовится к «максимально жесткому отпору» НАТО
Конфликты Армия
Нецензурщина: Немцы в ПАСЕ взбесили украинцев
Европа В мире
Прекратите балаган: Тимошенко ставит ультиматумы
Украина В мире
Записки из подполья: СМИ разоблачили семью Порошенко
Украина В мире
Удар МиГ-21 по аэропорту Триполи попал на видео
Армия Африка
Кремль ответил Зеленскому
Политика Украина
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение