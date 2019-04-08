Миллионы на пособии: афера воронежского пенсионера

Экс-начальница воронежского регионального управления Пенсионного фонда незаконно установила своему отцу пенсию в размере 150 тыс. рублей. Такое пособие мужчина получал в течение трех лет, нанеся федеральному бюджету ущерб в 3,5 млн рублей. Злоумышленницу сняли с поста. Об этом и других случаях пенсионных махинаций в России — в материале «Газеты.Ru».

В Воронеже экс-начальница районного подразделения управления Пенсионного фонда России незаконно оформила своему отцу ежемесячную пенсию в размере 150 тыс. рублей, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Там отметили, что женщина в течение трех лет фальсифицировала данные о начислении ее родственнику пенсионных выплат с помощью программно-технического комплекса. Ущерб от ее действий оценивается более чем в 3,5 млн рублей.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ. Обвинительное заключение уже направлено в суд. Женщина признала свою вину и полностью возместила ущерб.

«Когда вскрылось, сотрудница сразу была уволена. Она в тот момент, когда это все вскрылось, все деньги вернула и ее, соответственно, уволили. Дальше это уже работа прокуратуры. Для нас это уже забытая история», — заявил РИА «Новости» представитель отделения ПФР по региону.

Это не первая махинация с пенсионными выплатами, о которой стало известно в этом месяце. 3 апреля сайт kp.ru сообщал, что по требованию следователей от исполнения обязанностей отстранили начальника образования Сокольского района Елену Смирнову. СК подозревает ее в получении незаслуженной льготной пенсии.

В феврале 2014 года женщина, находясь на посту главы управления образования района, стала учителем начальных классов в одной из местных школ, потому что для получения льготной пенсии ей не хватало стажа. Но на этом посту она по факту не работала. Тем не менее стаж все же получила, после чего обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о назначении ей досрочной трудовой пенсии. В подтверждение стажа она предоставила сведения о своей якобы работе на должности учителя начальных классов.

В итоге с 14 мая 2014 года она получала досрочную трудовую пенсию по старости — за это время ей выплатили из федерального бюджета более 535 тыс. рублей.

Следователи добились отстранения чиновницы от должности, объяснив свое требование тем, что злоумышленница может оказать давление на свидетелей, большинство которых являются ее подчиненными, а также умышленно уничтожить доказательства. По месту жительства и работы чиновницы, а также в двух образовательных учреждениях района были проведены обыски.

В ноябре прошлого года стало известно о россиянине, который в течение 15 лет получал пенсию за мать, похороненную за границей. Его незаконные действия вскрылись, когда сотрудники Национального центрального бюро Интерпола областного управления МВД получили от иностранных коллег акт о смерти россиянки в 2001 году.

Еще один случай махинаций с пенсионным пособием произошел в 2016 году. Как сообщал тогда сайт kp.ru, 67-летний житель Урала в течение почти десяти лет обманывал отделения Пенсионного фонда сразу трех регионов России.

Его пенсия составляла 12 тыс. рублей, и он разработал довольно сложную мошенническую схему. Пенсионер встал на учет в Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа и в Бурятии.

«Пенсию мужчина официально получал в ХМАО. Там он начал получать пенсию в 2006 году. А в 2007 году уже встал на пенсионный учет у нас в Полевском. Дальше последовала и Бурятия», — пояснила изданию заместитель прокурора города Полевского Елена Хамидулина.

По версии следователей, обойти закон мужчине удалось, когда он заявил о потере паспорта, а новый документ с регистрацией сделал себе в другом регионе, после чего с новым паспортом пошел в пенсионный фонд. Там он встал на учет и попросил начислять ему пособие на банковскую карту, отмечает издание.

О махинациях стало известно, только когда пенсионные фонды ввели единую систему выплат, но за это время мужчина успел скопить приличную сумму. Только в Полевском он незаконно получил 746 тыс. рублей. Аналогичную сумму ему выплатил и пенсионный фонд Бурятии. Общий ущерб оценивается почти в 1,5 млн рублей.

При этом после того, как преступная схема вскрылась, мужчину не могли найти. Выяснилось, что ни по одному указанному в пенсионных документах адресу он не проживает.