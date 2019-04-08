Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сварилась заживо: вырвавшийся из трубы кипяток убил петербурженку 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Петербурженка погибла в кипятке после прорыва трубы, рассказала РЕН ТВ ее соседка.
В ночь на понедельник у 49-го дома по 2-й Комсомольской улице в Санкт-Петербурге прорвало трубу. Вырвавшийся из нее кипяток разбил стекло в окне одной из квартир на первом этаже и хлынул внутрь, в результате чего погибла женщина.
«Погибла в кипятке — не смогла вылезти, поскольку на окнах были решетки», — объяснила каналу ее соседка.
Также женщина рассказала, что в 2018 году у другого подъезда этого же дома произошла аналогичная коммунальная аварии. Тогда никто не погиб.
По данным петербургской редакции «Аргументов и фактов», через некоторое время после сегодняшнего ЧП в километре от 2-й Комсомольской улицы маршрутное такси провалилось в яму с кипятком. Водитель и его машина не пострадали.
В сентябре 2018 года магистральную трубу отопления прорвало у дома №20 по Измайловскому проспекту в Санкт-Петербурге. Вода хлынула в находившееся рядом кафе, в результате чего погибли двое 20-летних молодых людей.
Комментарии25
Происшествия , РЕН ТВ , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган захотел обсудить с Путиным новую военную операцию35
Прощание с Алексеем Булдаковым26
Ответ НАТО: РФ вывела ударные корабли Черноморского флота152
Киселев впервые попал в «Рейтинг травли»16
«Страдает»: «вампира» из Челябинска освободят от ответственности3
Видео
Эрдоган захотел обсудить с Путиным новую военную операцию
Политика Армия
«Мало не покажется»: чем РФ встретит НАТО в Черном море
Армия Войска
Пока вы спали: Лавров помешал американской «сделке века»
Политика
«Ожил, зверюга». пожарные спасли пострадавшего в пожаре кота
Пожары Происшествия
Умер Василий Лихачёв
Политика Общество
«Резко свернул в сторону и ускорил шаг»
Происшествия
«Был обижен на всех»: друг о последних годах жизни Булдакова
Шоу-бизнес
Вооруженная шваброй уборщица выгнала подростков из магазина
Происшествия
«Йоу, посоны»: Порошенко высмеяли за молодежный сленг
В мире Украина
Полиция устроила погоню за пьяным экс-депутатом Рады
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение