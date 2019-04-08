Сварилась заживо: вырвавшийся из трубы кипяток убил петербурженку

Петербурженка погибла в кипятке после прорыва трубы, рассказала РЕН ТВ ее соседка.

В ночь на понедельник у 49-го дома по 2-й Комсомольской улице в Санкт-Петербурге прорвало трубу. Вырвавшийся из нее кипяток разбил стекло в окне одной из квартир на первом этаже и хлынул внутрь, в результате чего погибла женщина.

«Погибла в кипятке — не смогла вылезти, поскольку на окнах были решетки», — объяснила каналу ее соседка.

Также женщина рассказала, что в 2018 году у другого подъезда этого же дома произошла аналогичная коммунальная аварии. Тогда никто не погиб.

По данным петербургской редакции «Аргументов и фактов», через некоторое время после сегодняшнего ЧП в километре от 2-й Комсомольской улицы маршрутное такси провалилось в яму с кипятком. Водитель и его машина не пострадали.

В сентябре 2018 года магистральную трубу отопления прорвало у дома №20 по Измайловскому проспекту в Санкт-Петербурге. Вода хлынула в находившееся рядом кафе, в результате чего погибли двое 20-летних молодых людей.