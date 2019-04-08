Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Барнауле вооруженная шваброй уборщица выгнала подростков из магазина 

РИА Новости 20 часов назад
В Барнауле уборщица одного из магазинов выгнала шваброй зашедших погреться подростков. Об инциденте написала в паблике "Инцидент. Барнаул" одна из пострадавших Анастасия.
Девушка собиралась на прогулку с одноклассниками. Друзья вначале стояли на улице, но затем решили зайти в магазин и дождаться ее в тепле. Сотрудница торговой точки заметила мусор на месте, где стояли подростки, и начала выгонять их. Компания вышла на крыльцо, но уборщица начала мести мусор прямо на них.
Подростки сделали женщине замечание, и она замахнулась на них шваброй. Подошедшая в этот момент к магазину Анастасия спросила у женщины, что происходит, после чего получила удар кулаком в лицо и шваброй в область груди. По словам девушки, от сотрудницы магазина пахло алкоголем.
Городская полиция зарегистрировала заявление от пострадавших и выясняет подробности произошедшего.
Последние новости
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ "потрясением для Европы" Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Названо настоящее место рождения жены Порошенко
Происшествия , Видео , Барнаул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никакой логики: Климкина возмутила лояльность к РФ138
В ДНР обозначили планы, связанные с Россией83
«Сделка века»: У России попросили помощи86
Неприятная правда: Чайка отчитался о коррупции в ФСБ77
В РФ заработали новые правила по охране труда5
Видео
Гора выброшенной новой обуви попала на видео
Общество
Момент X: Порошенко принял решение по дебатам
Украина В мире
«А Порошенко реально ***»: что он сделал не так
Украина В мире
Россия готовится к «максимально жесткому отпору» НАТО
Конфликты Армия
Нецензурщина: Немцы в ПАСЕ взбесили украинцев
Европа В мире
Прекратите балаган: Тимошенко ставит ультиматумы
Украина В мире
Записки из подполья: СМИ разоблачили семью Порошенко
Украина В мире
Удар МиГ-21 по аэропорту Триполи попал на видео
Армия Африка
Кремль ответил Зеленскому
Политика Украина
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение