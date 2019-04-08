В Барнауле вооруженная шваброй уборщица выгнала подростков из магазина

Барнауле уборщица одного из магазинов выгнала шваброй зашедших погреться подростков. Об инциденте написала в паблике "Инцидент. Барнаул" одна из пострадавших Анастасия.

Девушка собиралась на прогулку с одноклассниками. Друзья вначале стояли на улице, но затем решили зайти в магазин и дождаться ее в тепле. Сотрудница торговой точки заметила мусор на месте, где стояли подростки, и начала выгонять их. Компания вышла на крыльцо, но уборщица начала мести мусор прямо на них.

Подростки сделали женщине замечание, и она замахнулась на них шваброй. Подошедшая в этот момент к магазину Анастасия спросила у женщины, что происходит, после чего получила удар кулаком в лицо и шваброй в область груди. По словам девушки, от сотрудницы магазина пахло алкоголем.

Городская полиция зарегистрировала заявление от пострадавших и выясняет подробности произошедшего.