«Страдает»: «вампира» из Челябинска освободят от ответственности

Константин Правосудов. «Вампир» Борис Кондрашин, в 1998-м убивший одноклассника, а в 2019-м устроившийся терапевтом в больницу, должен быть освобожден от уголовной ответственности, считают в СК. Об этом «Знаку» рассказал руководитель следственного отдела управления правоохранительного органа по Ленинскому району Челябинска

21 год назад Кондрашин, называвший себя «вампиром бароном фон Гинцелем», убил своего одноклассника смертельной дозой транквилизатора. Два года спустя Кондрашин был признан судом невменяемым и направлен на принудительное лечение.

Несколько лет назад «вампира» признали здоровым и освободили под диспансерное наблюдение, а в 2018-м Кондрашин был нанят терапевтом в городскую больницу Челябинска №11 благодаря подделанному диплому о медицинском образовании.

Некоторое время спустя об этом узнал и сообщил в правоохранительные органы один из лечивших его психиатров. Против Кондрашина было возбуждено уголовное дело о подделке документов, а также хранении запрещенных веществ.

Константин Правосудов рассказал «Знаку», что предварительное следствие по делу «вампира» завершено — судебно-психиатрическая экспертиза обнаружила у него хроническое заболевание психики, которое не позволяет ему осознавать общественную опасность своих действий.