Анализ ДНК подтвердил личности погибших при крушении российского частного шестиместного самолета Epic-LT в Германии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы прокуратуры Дармштадта.
«На основе проведенного анализа ДНК сейчас можно однозначно сказать, что при авиакатастрофе 31 марта 2019 года речь идет о погибшей 55-летней российской предпринимательнице, ее 81-летнем отце и 53-летнем пилоте», — сказал руководитель пресс-службы Роберт Хартманн.
Причины катастрофы пока не выяснены, добавил он.
Крушение Epiс-LT произошло 31 марта при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах под Франкфуртом-на-Майне. На борту самолета находилась председатель совета директоров авиакомпании S7 Наталия Филёва, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун. При крушении самолет полностью сгорел. Следственные органы Германии провели экспертизу ДНК, чтобы подтвердить личности погибших.