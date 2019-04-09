Гибель подтверждена: анализ ДНК установил личность совладелицы S7 Филевой

Анализ ДНК подтвердил личности погибших при крушении российского частного шестиместного самолета Epic-LT в Германии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы прокуратуры Дармштадта.

«На основе проведенного анализа ДНК сейчас можно однозначно сказать, что при авиакатастрофе 31 марта 2019 года речь идет о погибшей 55-летней российской предпринимательнице, ее 81-летнем отце и 53-летнем пилоте», — сказал руководитель пресс-службы Роберт Хартманн.

Причины катастрофы пока не выяснены, добавил он.