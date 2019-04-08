Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве полиция устроила погоню за пьяным экс-депутатом Рады 

Украина.ру + ещё 1 20 часов назад
Бывший народный депутат от «Батькивщины» Игорь Скосар, который был избран в Верховную Раду Украины в 2012 году, попался пьяным за рулем. Об этом сообщается в группе dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.
Инцидент произошел на Столичном шоссе в Киеве. Патрульные после погони остановили автомобиль Audi за нарушение правил дорожного движения.
Водитель сам представился депутатом Рады прошлого созыва и предъявил удостоверение на имя Скоcара.
Алкотестер подтвердил, что нарушитель был пьян. В его организме обнаружили 2.39 промилле алкоголя при допустимой по украинским законам норме в 0.2 промилле.
На бывшего парламентария составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии.
В ноябре прошлого года Верховная Рада ужесточила ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, увеличив штраф до 51 тысячи гривен (121,4 тыс. рублей).
При этом за руль в пьяном виде продолжают садиться не только простые украинцы, но и чиновники. В ноябре 2018 года экс-посла Украины в США лишили прав из-за пьяных выходок за рулем. В декабре первый заместитель прокурора Волынской области Игорь Цюприк в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал автоаварию на мосту Патона в Киеве. А летом председатель Перечинской районной госадминистрации Виктор Олефир, находясь навеселе, на джипе наехал на двух женщин.
Последние новости
Реакция Тимошенко на призыв Зеленского стать арбитром на дебатах Как будет действовать Коломойский во втором туре Новый хозяин Украины
Комментарии
Происшествия , Видео , Украина , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никакой логики: Климкина возмутила лояльность к РФ138
В ДНР обозначили планы, связанные с Россией83
«Сделка века»: У России попросили помощи86
Неприятная правда: Чайка отчитался о коррупции в ФСБ77
В РФ заработали новые правила по охране труда5
Видео
Гора выброшенной новой обуви попала на видео
Общество
Момент X: Порошенко принял решение по дебатам
Украина В мире
«А Порошенко реально ***»: что он сделал не так
Украина В мире
Россия готовится к «максимально жесткому отпору» НАТО
Конфликты Армия
Нецензурщина: Немцы в ПАСЕ взбесили украинцев
Европа В мире
Прекратите балаган: Тимошенко ставит ультиматумы
Украина В мире
Записки из подполья: СМИ разоблачили семью Порошенко
Украина В мире
Удар МиГ-21 по аэропорту Триполи попал на видео
Армия Африка
Кремль ответил Зеленскому
Политика Украина
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение