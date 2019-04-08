В Киеве полиция устроила погоню за пьяным экс-депутатом Рады

Бывший народный депутат от «Батькивщины» Игорь Скосар, который был избран в Верховную Раду Украины в 2012 году, попался пьяным за рулем. Об этом сообщается в группе dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Инцидент произошел на Столичном шоссе в Киеве. Патрульные после погони остановили автомобиль Audi за нарушение правил дорожного движения.

Водитель сам представился депутатом Рады прошлого созыва и предъявил удостоверение на имя Скоcара.

Алкотестер подтвердил, что нарушитель был пьян. В его организме обнаружили 2.39 промилле алкоголя при допустимой по украинским законам норме в 0.2 промилле.

На бывшего парламентария составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии.

В ноябре прошлого года Верховная Рада ужесточила ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, увеличив штраф до 51 тысячи гривен (121,4 тыс. рублей).

При этом за руль в пьяном виде продолжают садиться не только простые украинцы, но и чиновники. В ноябре 2018 года экс-посла Украины в США лишили прав из-за пьяных выходок за рулем. В декабре первый заместитель прокурора Волынской области Игорь Цюприк в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал автоаварию на мосту Патона в Киеве. А летом председатель Перечинской районной госадминистрации Виктор Олефир, находясь навеселе, на джипе наехал на двух женщин.