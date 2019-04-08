Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Дальнем Востоке произошел самый большой по площади природный пожар 

Газета.Ru + ещё 2 20 часов назад
Фото: Reuters
На Колыме горит четыре тысячи гектаров тундры, сообщает РИА "Новости" со ссылкой начальника МОГБУ "Авиалесоохрана" Александра Черняева.
Уточняется, что горят территории между поселками Эвенск и Гижига. По словам Черняева, причиной пожара стали местные жители, разводившие костры в природной зоне.
По словам Черняева, пожар решили не тушить, потому что он находится в 550 км от Магадана.
"Даже если вертолет долетит без экипажа, только с водой до места пожара, обратно вернуться не сможет –— заправиться там негде", — добавил Черняев.
Он подчеркнул, что пожар должен сам потухнуть, однако за ним будут продолжать наблюдать со спутника.
"Огонь постепенно погаснет сам, там горит тундра, под которой лед", — продолжил Черняев.
По данным агентства, на Дальнем Востоке бушует самый большой по площади природный пожар.
Ранее сообщалось, что около 200 гектаров тундры горят на Камчатке.
Газета.Ru: последние новости
Суд не стал отменять продление ареста отстраненному от должности сенатору Арашукову Суд изъял 10 млрд рублей у экс-главы Серпуховского района Здание рухнуло в Дзержинске
Происшествия , Пожары
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никакой логики: Климкина возмутила лояльность к РФ176
«Сделка века»: У России попросили помощи97
В РФ заработали новые правила по охране труда6
Сводят концы с концами: Россияне недовольны жизнью18
«Чрезвычайно опасно»: Антонов сделал заявление20
Видео
Гора выброшенной новой обуви попала на видео
Общество
Момент X: Порошенко принял решение по дебатам
Украина В мире
«А Порошенко реально ***»: что он сделал не так
Украина В мире
Россия готовится к «максимально жесткому отпору» НАТО
Конфликты Армия
Нецензурщина: Немцы в ПАСЕ взбесили украинцев
Европа В мире
Прекратите балаган: Тимошенко ставит ультиматумы
Украина В мире
Записки из подполья: СМИ разоблачили семью Порошенко
Украина В мире
Удар МиГ-21 по аэропорту Триполи попал на видео
Армия Африка
Кремль ответил Зеленскому
Политика Украина
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение