На Дальнем Востоке произошел самый большой по площади природный пожар

На Колыме горит четыре тысячи гектаров тундры, сообщает РИА "Новости" со ссылкой начальника МОГБУ "Авиалесоохрана" Александра Черняева.

Уточняется, что горят территории между поселками Эвенск и Гижига. По словам Черняева, причиной пожара стали местные жители, разводившие костры в природной зоне.

По словам Черняева, пожар решили не тушить, потому что он находится в 550 км от Магадана.

"Даже если вертолет долетит без экипажа, только с водой до места пожара, обратно вернуться не сможет –— заправиться там негде", — добавил Черняев.

Он подчеркнул, что пожар должен сам потухнуть, однако за ним будут продолжать наблюдать со спутника.

"Огонь постепенно погаснет сам, там горит тундра, под которой лед", — продолжил Черняев.

По данным агентства, на Дальнем Востоке бушует самый большой по площади природный пожар.

Ранее сообщалось, что около 200 гектаров тундры горят на Камчатке.