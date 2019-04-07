Источник: на западе Москвы горит подземная парковка

Пожар произошел на подземной парковке на улице Лобачевского в Москве , сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На подземной парковке на улице Лобачевского, дом 8, произошел пожар. Пожарные приступили к поиску очага, который трудно отыскать из-за плотного задымления", — сказал собеседник агентства.

Это второй пожар в столице на подземной парковке за день. Утром горела парковка 20-этажного жилого дома по адресу: Ленинградское шоссе, 29. Площадь возгорания составила 500 кв. метров, ему присваивался третий ранг сложности из пяти возможных. Пострадал один человек.