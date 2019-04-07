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Источник: на западе Москвы горит подземная парковка 

ТАСС 7 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Пожар произошел на подземной парковке на улице Лобачевского в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"На подземной парковке на улице Лобачевского, дом 8, произошел пожар. Пожарные приступили к поиску очага, который трудно отыскать из-за плотного задымления", — сказал собеседник агентства.
Это второй пожар в столице на подземной парковке за день. Утром горела парковка 20-этажного жилого дома по адресу: Ленинградское шоссе, 29. Площадь возгорания составила 500 кв. метров, ему присваивался третий ранг сложности из пяти возможных. Пострадал один человек.
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Происшествия , Пожары , ИТАР-ТАСС , Москва
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