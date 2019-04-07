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Задержанных в центре Москвы британцев отпустили под подписку о невыезде 

РИА Новости + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Двух граждан Великобритании, задержанных вчера, предположительно, с наркотиками, отпустили из отделения полиции меньше чем через три часа под подписку о невыезде, им запрещено покидать территорию России, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что двое жителей Великобритании задержаны в центре Москвы, у них изъяли, предположительно, наркотическое вещество. Как в свою очередь сообщили в пресс-службе Центрального округа Федеральной службы войск национальной гвардии, гражданина одной из стран Западной Европы, который хранил при себе наркотики, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Москве.
"Двух граждан Великобритании задержали в связи с незаконным оборотом наркотиков. Они содержались в УМВД по району "Басманный" менее трех часов. Отпущены под подписку о невыезде вчера. Они не могут покидать территорию РФ и обязаны явиться по первому требованию для дачи показаний", — сказал Мельников.
Он отметил, что в полицейское отделение, согласно книге доставленных лиц, поступило именно два британца. Однако один из них может проходить как свидетель, а не подозреваемый, предположил правозащитник, и возможно именно в связи с этим пресс-служба Росгвардии заявила об одном задержанном.
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Происшествия , Криминал , Москва , Великобритания
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