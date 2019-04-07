Дело Старовойтовой: кто на самом деле стоит за убийством

Главу «тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова обвинили в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Сам он, по словам адвоката, вину не признает. В случае обвинительного приговора Барсукову может грозить пожизненное лишение свободы — ранее его уже осудили на 24 года за организацию преступного сообщества. Старовойтову застрелили в ноябре 1998 года в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге.

Главарю «тамбовской» организованной преступной группировки (ОПГ), предпринимателю Владимиру Барсукову предъявлено обвинение в убийстве депутата Госдумы и правозащитницы Галины Старовойтовой. Об этом сообщил его адвокат Константин Кузьминых.

«В пятницу было предъявлено обвинение по 277-й статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», — заявил он «Интерфаксу».

Он добавил, что вину Барсуков не признает, а обвинение считает необоснованным. «Предметно комментировать пока сложно. Мы еще не ознакомлены с делом», — рассказал защитник ТАСС, отметив, что расследованием дела занимается петербургское управление ФСБ.

Если вину Барсукова докажут, ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Депутата Госдумы, правозащитницу и сопредседателя партии «Демократическая Россия» Галину Старовойтову убили десять лет назад. Ее застрелили в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге в ночь на 21 ноября 1998 года.

Слушания по делу начались лишь спустя пять лет. Тогда перед судом предстали Юрий Колчин, Игорь Лелявин, Виталий Акишин, Игорь Краснов, Анатолий Воронин и Юрий Ионов. Кроме того, еще четверых подозреваемых объявили в розыск — в том числе и международный.

В 2005 году Колчина признали организатором преступления и приговорило к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Тогда же по решению Петербургского городского суда на 23,5 года лишили свободы и непосредственного исполнителя преступления — Виталия Акишина.

Через шесть лет, в марте 2011 года, издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на источник в СК сообщило, что Колчин указал на заказчика преступления. По словам осужденного, им был экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко. Через два года политику предъявили обвинение, а затем приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он, как отмечает РИА «Новости», признал свою вину, сотрудничал со следствием и давал подробные показания.

Именно Глущенко, отмечает петербургский портал, указал на причастность к убийству главы известной в 90-е годы «тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова. Экс-депутат заявил, что он выступал в роли посредника, который искал для Барсукова исполнителей и контролировал подготовку преступления. Мотивом убийства политик назвал намерение преступника «прекратить общественно-политическую деятельность» Старовойтовой.

«Фонтанка.ру» также опубликовала текст постановления следствия, в котором говорится, что Барсуков, «будучи осведомленным о желании неустановленного лица прекратить государственную и политическую деятельность» Старовойтовой, решил совместно с ним убить депутата, «активная политическая и государственная деятельность которой вызвала острое неприятие у ее оппонентов, вплоть до ненависти у отдельных из них».

О том, что Владимира Барсукова могут обвинить в организации этого преступления, говорил его адвокат еще 20 марта, когда предпринимателя приговорили к 24 годам колонии строгого режима, признав его виновным в организации «тамбовской» ОПГ. Кроме того, ему назначили штраф в размере 1 млн руб.

Кроме Барсукова приговор в виде 21 года лишения свободы вынесли и его сообщнику Вячеславу Дрокову. Суд признал, что не позднее марта 2005 года мужчины создали ОПГ, которой руководил предприниматель Барсуков. Он распределял доходы, полученные незаконным путем, а также определял объекты для рейдерского захвата. Кроме двух обвиняемых по этому делу проходили еще семеро. Но в связи с истечением сроков давности следователи прекратили их уголовное преследование.

По данным следствия, рейдерским захватам были подвержены объекты недвижимости, расположенные в Санкт-Петербурге. Места, в которые заявлялись преступники, принадлежали ООО «Универсам „Пулковский“, СП ЗАО „Петербургский нефтяной терминал“, ЗАО „Кондитерская фабрика им. Н. К. Крупской“ и другим компаниям.

»Тамбовская» ОПГ была одной из самых известных преступных группировок в России. Изначально ее членами могли стать только спортсмены из Тамбовской области. Однако позднее условия отбора были изменены.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что в костяк группы входили около сорока человек. Они занимались не только рейдерскими захватами предприятий, но и устранением неугодных бизнесменов и общественных деятелей.

Сам Владимир Барсуков был известен в 90-е годы в Санкт-Петербурге как предприниматель. В 1994 году на него покушались — он потерял правую руку. После этого Барсуков уехал лечиться в Европу. Вернулся в Питер он лишь спустя два года. Кроме того, Барсуков занимал пост вице-президента Петербургской топливной компании в конце 1990-х — начале 2000-х. Как предполагаемого лидера ОПГ его задержали в 2007 году.