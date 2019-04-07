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«Резко свернул в сторону и ускорил шаг»: подробности задержания европейца в Москве 

Рамблер 1 час назад
Эксперты выяснили, что за подозрительное вещество находилось в пакете иностранца, задержанного в Москве.
Росгвардия официально подтвердила, что в столице задержан гражданин одной из западноевропейских стран. Гражданство пока не называется, сообщает «Интерфакс».
Известно, что иностранцу 36 лет. При нем находился сверток с неизвестным веществом.
«Мужчина обратил на себя внимание сотрудников вневедомственной охраны на улице Макаренко. При виде патрульного автомобиля мужчина резко свернул в сторону и ускорил шаг», — заявили в Росгвардии.
При этом задержанный пытался на ходу выбросить из кармана куртки сверток светло-серого цвета.
Подозреваемого задержали, на место прибыла следственно-оперативная группа. Экспертиза установила, что неизвестное вещество является наркотическим — это мефедрон. Иностранца увезли в отдел полиции.
Ранее сообщалось, что на Чистых прудах в Москве задержали двух преподавателей английского языка из Британии. Пока неясно, идет ли речь о разных случаях или об одном.
Комментарии62
Происшествия , Видео , Интерфакс , Москва
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