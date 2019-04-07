«Резко свернул в сторону и ускорил шаг»: подробности задержания европейца в Москве

Эксперты выяснили, что за подозрительное вещество находилось в пакете иностранца, задержанного в Москве

Росгвардия официально подтвердила, что в столице задержан гражданин одной из западноевропейских стран. Гражданство пока не называется, сообщает «Интерфакс».

Известно, что иностранцу 36 лет. При нем находился сверток с неизвестным веществом.

«Мужчина обратил на себя внимание сотрудников вневедомственной охраны на улице Макаренко. При виде патрульного автомобиля мужчина резко свернул в сторону и ускорил шаг», — заявили в Росгвардии.

При этом задержанный пытался на ходу выбросить из кармана куртки сверток светло-серого цвета.

Подозреваемого задержали, на место прибыла следственно-оперативная группа. Экспертиза установила, что неизвестное вещество является наркотическим — это мефедрон. Иностранца увезли в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что на Чистых прудах в Москве задержали двух преподавателей английского языка из Британии. Пока неясно, идет ли речь о разных случаях или об одном.