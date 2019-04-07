Главарю «тамбовской» ОПГ Барсукову предъявили обвинение по делу об убийстве Старовойтовой

"Обвинение по делу об убийстве предъявлено. Предметно комментировать пока сложно. Мы еще не ознакомлены с делом", — сказал адвокат.

Куйбышевский районный суд Петербурга 20 марта вынес Барсукову приговор по делу о создании "тамбовской" ОПГ, осудив его по совокупности ранее полученных наказаний на 24 года колонии строгого режима , а также назначив штраф в размере 1 млн рублей.

Ранее в отношении Басукова несколько раз выносились обвинительные приговоры. В ноябре 2009 года он был приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о рейдерском захвате магазинов в Петербурге, в марте 2015 года — к 15 годам за вымогательство в особо крупном размере. В августе 2016 года Барсуков был признан виновным в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева , совершенном в 2006 году, и приговорен к 23 годам заключения.

Дело об убийстве Старовойтовой

Депутат Госдумы второго созыва Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве городской суд Петербурга 30 июня 2005 года приговорил к срокам от 11 лет до 23,5 года трех человек, в том числе одного из организаторов и непосредственного исполнителя преступления.

Дело об убийстве Старовойтовой

Депутат Госдумы второго созыва Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве городской суд Петербурга 30 июня 2005 года приговорил к срокам от 11 лет до 23,5 года трех человек, в том числе одного из организаторов и непосредственного исполнителя преступления.

Суд постановил, что мотивом преступления послужила политическая деятельность Галины Старовойтовой (ст. 277 УК РФ). Непосредственно виновными в убийстве были признаны Юрий Колчин Виталий Акишин . Колчин как технический организатор преступления был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строго режима по статьям 277 и 222 ("Незаконное хранение оружия") УК РФ. Акишин, непосредственный исполнитель убийства, получил 23,5 года заключения на основании статей 277 и 222, а также статьи 105 ("Убийство") УК РФ.

Следствие по делу об убийстве Старовойтовой было возобновлено УФСБ по Петербургу и Ленобласти в августе 2013 года. В ноябре того же года экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Организация преступления" и "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Глущенко заключил сделку со следствием, по условиям которой дал показания на заказчика убийства — предпринимателя Владимира Барсукова (Кумарина), лидера "тамбовской" ОПГ.

Эта преступная группировка действовала в Петербурге в конце 1990-х — начале 2000-х годов, ее участники совершали убийства, в том числе заказные, занимались рэкетом и разбоями. Следователи считают, что участники группировки, которыми руководил Барсуков, участвовали в рейдерских захватах недвижимости, принадлежащей крупным универсамам, отелям, фабрикам, заводам. По версии следствия, они подделывали учредительные документы организаций, оформляли доли в их уставном капитале на фиктивных участников и незаконно вносили изменения в информацию о топ-менеджменте компаний в Единый государственный реестр юридических лиц.