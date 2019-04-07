Бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину), который признан судом Петербурга виновным в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ), предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Барсукова Константин Кузьминых.
"Обвинение по делу об убийстве предъявлено. Предметно комментировать пока сложно. Мы еще не ознакомлены с делом", — сказал адвокат.
Куйбышевский районный суд Петербурга 20 марта вынес Барсукову приговор по делу о создании "тамбовской" ОПГ, осудив его по совокупности ранее полученных наказаний на 24 года колонии строгого режима, а также назначив штраф в размере 1 млн рублей.
Ранее в отношении Басукова несколько раз выносились обвинительные приговоры. В ноябре 2009 года он был приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о рейдерском захвате магазинов в Петербурге, в марте 2015 года — к 15 годам за вымогательство в особо крупном размере. В августе 2016 года Барсуков был признан виновным в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, совершенном в 2006 году, и приговорен к 23 годам заключения.
Дело об убийстве Старовойтовой
Депутат Госдумы второго созыва Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве городской суд Петербурга 30 июня 2005 года приговорил к срокам от 11 лет до 23,5 года трех человек, в том числе одного из организаторов и непосредственного исполнителя преступления.
Дело об убийстве Старовойтовой
Депутат Госдумы второго созыва Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве городской суд Петербурга 30 июня 2005 года приговорил к срокам от 11 лет до 23,5 года трех человек, в том числе одного из организаторов и непосредственного исполнителя преступления.
Суд постановил, что мотивом преступления послужила политическая деятельность Галины Старовойтовой (ст. 277 УК РФ). Непосредственно виновными в убийстве были признаны Юрий Колчин и Виталий Акишин. Колчин как технический организатор преступления был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строго режима по статьям 277 и 222 ("Незаконное хранение оружия") УК РФ. Акишин, непосредственный исполнитель убийства, получил 23,5 года заключения на основании статей 277 и 222, а также статьи 105 ("Убийство") УК РФ.
Следствие по делу об убийстве Старовойтовой было возобновлено УФСБ по Петербургу и Ленобласти в августе 2013 года. В ноябре того же года экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Организация преступления" и "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Глущенко заключил сделку со следствием, по условиям которой дал показания на заказчика убийства — предпринимателя Владимира Барсукова (Кумарина), лидера "тамбовской" ОПГ.
Эта преступная группировка действовала в Петербурге в конце 1990-х — начале 2000-х годов, ее участники совершали убийства, в том числе заказные, занимались рэкетом и разбоями. Следователи считают, что участники группировки, которыми руководил Барсуков, участвовали в рейдерских захватах недвижимости, принадлежащей крупным универсамам, отелям, фабрикам, заводам. По версии следствия, они подделывали учредительные документы организаций, оформляли доли в их уставном капитале на фиктивных участников и незаконно вносили изменения в информацию о топ-менеджменте компаний в Единый государственный реестр юридических лиц.