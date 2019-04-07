Ради видео: подробности жуткого убийства на Украине

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На Украине двое мужчин ради видео убили человека, избив и сбросив его с моста 

Вести.Ru + ещё 2 58 минут назад
В Сети опубликовано видео последних секунд жизни жертвы жестокого и бессмысленного нападения, произошедшего около 6 часов утра в минувшую субботу, 6 апреля, в городе Днепре на Украине.
По предварительным данным, двое подозреваемых 23 и 26 лет от роду, атаковали мужчину на мосту около Сичеславской набережной. Они избили потерпевшего, после чего сбросили его в воду.
Пострадавший не сумел самостоятельно выбраться из реки и утонул.
Очевидцы расправы скрутили злоумышленников и передали их сотрудникам правоохранительных органов, прибывшим на место преступления.
Через некоторое время первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин разместил на своей странице в Facebook запись, сделанную одним из нападавших, и сообщил, что убийство было совершено ради того, чтобы снять это видео.
Местные СМИ уточняют, что что после задержания от убийц исходил сильный запах алкоголя, а сами они заявили, что не осознают происходящее.
Стражи порядка продолжают расследование инцидента.
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Происшествия , Видео , Украина , МВД
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