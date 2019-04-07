Россияне объявили голодовку в египетской тюрьме

Находящиеся в тюрьме Каира студенты из Ингушетии объявили голодовку и требуют освобождения в связи с тем, что им до сих пор не предъявили четких обвинений, сообщила мать одного из задержанных студентов Марем Дзейтова.

«Нам передали, что состояние наших детей не самое лучшее, и мой муж отправился в Египет на свидание. Он подтвердил, что ребят плохо кормят, они были бледны и ослаблены. Пять дней назад они объявили голодовку — отказались от еды, воды и медицинской помощи, потому что им не предъявляют четких обвинений, но и не отпускают на свободу», — передает ее слова ТАСС.

Она отметила, что очередной судебный процесс состоится 10 апреля. Адвокат пока ничего не сообщил родственникам и не встречался с задержанными.

Египетское законодательство допускает удержание в течение 450 дней. Их могут опустить по решению суда.

В августе 2018 года в Каире задержали граждан России, которые хотели получить в Египте религиозное образование. Некоторых из них отпустили, но судьба пятерых уроженцев Ингушетии оставалась неизвестной. Их заподозрили в экстремизме.

2 февраля глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что четверо из пяти задержанных переведены в тюрьму Каира.

Родители задержанных студентов сообщили, что наняли местного адвоката, однако он пока занимается сбором информации для построения защиты. Срок задержания продлен до 10 апреля.