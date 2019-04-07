Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне объявили голодовку в египетской тюрьме 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Находящиеся в тюрьме Каира студенты из Ингушетии объявили голодовку и требуют освобождения в связи с тем, что им до сих пор не предъявили четких обвинений, сообщила мать одного из задержанных студентов Марем Дзейтова.
«Нам передали, что состояние наших детей не самое лучшее, и мой муж отправился в Египет на свидание. Он подтвердил, что ребят плохо кормят, они были бледны и ослаблены. Пять дней назад они объявили голодовку — отказались от еды, воды и медицинской помощи, потому что им не предъявляют четких обвинений, но и не отпускают на свободу», — передает ее слова ТАСС.
Она отметила, что очередной судебный процесс состоится 10 апреля. Адвокат пока ничего не сообщил родственникам и не встречался с задержанными.
Египетское законодательство допускает удержание в течение 450 дней. Их могут опустить по решению суда.
В августе 2018 года в Каире задержали граждан России, которые хотели получить в Египте религиозное образование. Некоторых из них отпустили, но судьба пятерых уроженцев Ингушетии оставалась неизвестной. Их заподозрили в экстремизме.
2 февраля глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что четверо из пяти задержанных переведены в тюрьму Каира.
Родители задержанных студентов сообщили, что наняли местного адвоката, однако он пока занимается сбором информации для построения защиты. Срок задержания продлен до 10 апреля.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Опубликовано видео пожара на подземной парковке в доме на севере Москвы Замминистра здравоохранения Якутии отстранена от должности по решению суда Нервный срыв врача подмосковной больницы сняли на видео
Комментарии5
Происшествия , Юнусбек Евкуров , ИТАР-ТАСС , Египет , Каир , Республика Ингушетия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десантные катера США появились у берегов Ливии9
«Люди X»: кто войдет в команду Зеленского?
Австрия объяснила невозможность отмены санкций против РФ201
Не доведут до добра: Россию озаботила «сделка века»232
Познер раскритиковал советскую школу152
Видео
«Люди X»: кто войдет в команду Зеленского?
В мире Украина
Австрия объяснила невозможность отмены санкций против РФ
Политика Европа
Десантные катера США появились у берегов Ливии
Армия Войска
Не доведут до добра: Россию озаботила «сделка века»
Политика
Небо Самары озарили загадочные вспышки
Наука и техника
Познер раскритиковал советскую школу
Общество
Племянники Зыкиной промотали 270 млн наследства
Происшествия
Не слабак. Порошенко припугнул «имперской Россией»
В мире Украина
Профессор Лебединский: россияне завидуют украинцам
Общество
«Заморозились». В России объявили охоту на воров в законе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение