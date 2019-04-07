«Белое цунами»: новое видео массовой драки в Обнинске

Появилось видео массовой драки в Обнинске

В соцсетях появилось новое видео, демонстрирующее массовые избиения в центре Обнинска . На кадрах видно, что толпа околофутбольных хулиганов в белых футболках и черных масках набросилась на людей на городской площади.

Скорее всего, жертвами стали болельщики другой команды. Согласно другим данным, фанаты напали на уличных торговцев. Многие были избиты до потери сознания и остались лежать на земле.

Несколько пострадавших пришлось госпитализировать. Ранее в сети публиковалось другое видео из Обнинска — «фанаты» напали на людей в районе улицы Лейпунского (недалёко от гостиницы «Юбилейная» и вокзала).

Напомним, в Обнинске перед началом футбольного матча между местным «Квантом» и московским «Торпедо» произошли массовые беспорядки — толпы хулиганов сносили все на своем пути и избивали граждан.

Между тем, в соцсетях начались споры между болельщиками Обнинска и московского «Торпедо» — они обвиняют в нападениях друг друга.