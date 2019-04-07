Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось видео массовой драки в Обнинске 

Рамблер 5 минут назад
В соцсетях появилось новое видео, демонстрирующее массовые избиения в центре Обнинска. На кадрах видно, что толпа околофутбольных хулиганов в белых футболках и черных масках набросилась на людей на городской площади.
Скорее всего, жертвами стали болельщики другой команды. Согласно другим данным, фанаты напали на уличных торговцев. Многие были избиты до потери сознания и остались лежать на земле.
Несколько пострадавших пришлось госпитализировать. Ранее в сети публиковалось другое видео из Обнинска — «фанаты» напали на людей в районе улицы Лейпунского (недалёко от гостиницы «Юбилейная» и вокзала).
"Из-за чего они дерутся?": фанаты напали на торговцев в Обнинске
Напомним, в Обнинске перед началом футбольного матча между местным «Квантом» и московским «Торпедо» произошли массовые беспорядки — толпы хулиганов сносили все на своем пути и избивали граждан.
Между тем, в соцсетях начались споры между болельщиками Обнинска и московского «Торпедо» — они обвиняют в нападениях друг друга.
Комментарии93
Происшествия , Видео , Обнинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неизвестный порошок. В центре Москвы задержали двух британцев18
Снайпер радикалов открыл огонь по украинским пограничникам38
Разгадана еще одна загадка терракотовой армии6
Не слабак. Порошенко припугнул «имперской Россией»5
Запад выбрал нового президента Украины942
Видео
Племянники Зыкиной промотали 270 млн наследства
Происшествия
Не слабак. Порошенко припугнул «имперской Россией»
В мире Украина
Подземная парковка горит в жилом доме в Москве
Происшествия
«Белое цунами»: новое видео массовой драки в Обнинске
Происшествия
Запад выбрал нового президента Украины
Украина В мире
Жена Порошенко утаила место рождения
В мире Украина
«Из-за чего они дерутся?»
Происшествия
Скабеева прокомментировала уход с «России 1»
Общество
«Не смей такое писать!»: Канделаки обратилась к Симоньян
Общество
«Помогите, американцы, нас транзита лишают»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение