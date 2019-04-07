Племянники Людмилы Зыкиной промотали 270 миллионов наследства и живут в нищете

Наследники народной артистки СССР Людмилы Зыкиной получили в наследство от своей знаменитой тети 270 миллионов рублей. Но неожиданно свалившееся богатство счастья не принесло: сейчас они живут снова в бедности. Деньги растаяли, родственники звезды даже не дают согласие на установку мемориальной доски певице.

Один из племянников Людмилы Зыкиной — Георгий — с тремя детьми и супругой живет в селе Кадыковка Пензенской области. Жена Георгия — продавщицеа в местном магазине, сам он нигде не работает. Семья живет в старом деревянном доме уже несколько десятков лет, купили его еще до получения наследства.

Всего у актрисы трое племянников — Георгий, Сергей и Екатерина, передает «НТВ». По словам соседей, они жили дружно и хорошо, пока на них не свалилось многомиллионное наследство певицы. Сельчане думают, что все деньги прибрал к рукам старший брат Сергей. Георгию он недавно подарил российский автомобиль, а сестру Катю братья оставили ни с чем.

Племянница Зыкиной живет в соседнем поселке в маленькой комнатке в доме на двух хозяев. Женщина нигде не работает, воспитывает 9-летнего сына. В Москве у нее есть «однушка», которую она сдает за 45 тысяч рублей, это единственный источник ее дохода.

Следы Сергея теряются в Пензе. Подруга Зыкиной уверяет: он прибрал к рукам все имущество народной артистки. И пока его брат и сестра считали копейки, налево и направо транжирил миллионы — жил в роскошных гостиницах, нанял себе личного водителя с иномаркой, а бриллианты певицы всегда носил с собой.

Людмила Зыкина не хотела оставлять племянникам недвижимость и драгоценности. Но завещание оставить не успела. Теперь от 270 миллионов певицы почти ничего не осталось. Наследники не смогли достойно распорядиться состоянием. Ни недвижимости, ни драгоценностей, ни денег у них не осталось.

Летом исполняется 10 лет со дня смерти артистки. Адвокат просит наследников дать согласие на установку мемориальной доски в память о всенародной любимице. Но племянники Зыкиной общаться отказываются.