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В Шереметьеве совершил аварийную посадку самолет из Уфы — СМИ
Москва24
1 час назад
Фото: depositphotos/leonidp
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1
Аварийную посадку в
аэропорту Шереметьево
совершил самолет из
Уфы
, передает телеканал Москва 24.
У воздушного судна отказали шасси, оно не может покинуть полосу. Известно, что борт летел рейсом
авиакомпании "Аэрофлот"
.
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