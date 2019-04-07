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В Шереметьеве совершил аварийную посадку самолет из Уфы — СМИ 

Москва24 1 час назад
Фото: depositphotos/leonidp
Аварийную посадку в аэропорту Шереметьево совершил самолет из Уфы, передает телеканал Москва 24.
У воздушного судна отказали шасси, оно не может покинуть полосу. Известно, что борт летел рейсом авиакомпании "Аэрофлот".
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Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Уфа
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