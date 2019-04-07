В «Аэрофлоте» опровергли информацию о посадке самолета с неисправным шасси

Информация о посадке в Шереметьево самолёта авиакомпании "Аэрофлот" с неисправным шасси не соответствует действительности, борт Москва Уфа до вылета вернулся на место стоянки из-за сигнала неисправности шасси, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее СМИ сообщили, что самолёт "Аэрофлота" совершил посадку в аэропорту "Шереметьево" с неисправным шасси.

"У самолёта, вылетавшего рейсом SU1438 Москва — Уфа, в процессе руления сработала сигнализация неисправности системы управления передней опорой шасси. Вылета он не совершал, взлётную полосу покинул на самостоятельной тяге", — сказал представитель.

По словам представителя, в данный момент самолёт отбуксирован на стоянку, пассажиры будут направлены в пункт назначения резервным бортом. На время замены воздушного судна пассажиры были размещены в здании аэровокзала.