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В «Аэрофлоте» опровергли информацию о посадке самолета с неисправным шасси 

РИА Новости + ещё 3 55 минут назад
Фото: depositphotos/leonidp
Информация о посадке в Шереметьево самолёта авиакомпании "Аэрофлот" с неисправным шасси не соответствует действительности, борт Москва — Уфа до вылета вернулся на место стоянки из-за сигнала неисправности шасси, сообщил РИА Новости представитель компании.
Ранее СМИ сообщили, что самолёт "Аэрофлота" совершил посадку в аэропорту "Шереметьево" с неисправным шасси.
"У самолёта, вылетавшего рейсом SU1438 Москва — Уфа, в процессе руления сработала сигнализация неисправности системы управления передней опорой шасси. Вылета он не совершал, взлётную полосу покинул на самостоятельной тяге", — сказал представитель.
По словам представителя, в данный момент самолёт отбуксирован на стоянку, пассажиры будут направлены в пункт назначения резервным бортом. На время замены воздушного судна пассажиры были размещены в здании аэровокзала.
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Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Москва , Уфа
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