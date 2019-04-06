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Источник: из-за сообщения о минировании в Домодедово задержан рейс Москва — Токио 

BFM.RU + ещё 16 1 час назад
Фото: EPA
Вылет пассажирского самолета в Токио задержан в московском аэропорту Домодедово после анонимного сообщения о «минировании», сообщил в субботу РИА Новости представитель экстренных служб региона.
«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва самолета рейсом Москва-Токио», — сказал собеседник агентства.
По его словам, вылет задержан для осмотра воздушного судна. Все пассажиры были выведены в зал ожидания аэропорта.
Собеседник агентства уточнил, что на Boeing 787 из Москвы в Токио должны были вылететь 298 пассажиров.
Саперы не обнаружили взрывных устройств на борту самолета «Японских авиалиний» (JAL) в московском аэропорту «Домодедово», сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«Самолет обследован, взрывного устройства и других опасных предметов не найдено», — сказал он.
Тем временем, другой источник «Интерфакса» в авиадиспетчерских службах сообщил, что сигнал о якобы заложенном на борту самолета взрывном устройстве поступил с Украины.
«На электронную почту пришло письмо с угрозами. При проверке выяснилось, что оно отправлено с украинского ip-адреса», — сказал источник.
Между тем, в пресс-службе аэропорта «Интерфаксу» сообщили, что в аэропорту приняты дополнительные меры безопасности. «При анонимных угрозах предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай — не исключение. После поступления информации совместно с силовыми структурами введены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности», — сказали в пресс-службе.
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Происшествия , Войска , Boeing , Аэропорт Домодедово , РИА Новости , Интерфакс , Домодедово , Москва
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