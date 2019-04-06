Источник: из-за сообщения о минировании в Домодедово задержан рейс Москва — Токио

Вылет пассажирского самолета в Токио задержан в московском аэропорту Домодедово после анонимного сообщения о «минировании», сообщил в субботу РИА Новости представитель экстренных служб региона.

«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва самолета рейсом Москва-Токио», — сказал собеседник агентства.

По его словам, вылет задержан для осмотра воздушного судна. Все пассажиры были выведены в зал ожидания аэропорта.

Собеседник агентства уточнил, что на Boeing 787 из Москвы в Токио должны были вылететь 298 пассажиров.

Саперы не обнаружили взрывных устройств на борту самолета «Японских авиалиний» (JAL) в московском аэропорту «Домодедово», сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Самолет обследован, взрывного устройства и других опасных предметов не найдено», — сказал он.

Тем временем, другой источник «Интерфакса» в авиадиспетчерских службах сообщил, что сигнал о якобы заложенном на борту самолета взрывном устройстве поступил с Украины.

«На электронную почту пришло письмо с угрозами. При проверке выяснилось, что оно отправлено с украинского ip-адреса», — сказал источник.

Между тем, в пресс-службе аэропорта «Интерфаксу» сообщили, что в аэропорту приняты дополнительные меры безопасности. «При анонимных угрозах предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай — не исключение. После поступления информации совместно с силовыми структурами введены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности», — сказали в пресс-службе.