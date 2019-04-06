«Из-за чего они дерутся?»: фанаты напали на торговцев в Обнинске

Обнинске перед началом матча между местным «Квантом» и московским «Торпедо» в районе улицы Лейпунского (недалёко от гостиницы «Юбилейная» и вокзала) произошла серьезная драка.

Потасовку устроили футбольные фанаты в белых футболках и чёрных масках, напавшие на уличных торговцев. Прибывшие полицейские вмешались в ситуацию. На видео с мест проишествия видно, как разбегаются участники драки, но два человека остаются лежать на асфальте.

«Что такое случилось, из-за чего они дерутся? — слышен голос за кадром. «Фанаты», — звучит в ответ.

По разным данным, пострадали от 2 до 3 человек. Двое были госпитализированы.