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«Из-за чего они дерутся?»: фанаты напали на торговцев в Обнинске 

Рамблер + ещё 4 33 минуты назад
В Обнинске перед началом матча между местным «Квантом» и московским «Торпедо» в районе улицы Лейпунского (недалёко от гостиницы «Юбилейная» и вокзала) произошла серьезная драка.
Потасовку устроили футбольные фанаты в белых футболках и чёрных масках, напавшие на уличных торговцев. Прибывшие полицейские вмешались в ситуацию. На видео с мест проишествия видно, как разбегаются участники драки, но два человека остаются лежать на асфальте.
«Что такое случилось, из-за чего они дерутся? — слышен голос за кадром. «Фанаты», — звучит в ответ.
По разным данным, пострадали от 2 до 3 человек. Двое были госпитализированы.
Происшествия , Видео , Обнинск
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