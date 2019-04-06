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На трассе под Киевом взорвался автомобиль 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
"Установлено, что автомобиль Toyota Camry двигался по автодороге "Киев-Переяслав-Хмельницкий" на скорости 150 км/час. Во время движения в салоне автомобиля прогремел взрыв, в результате чего водитель погиб на месте", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в салоне автомобиля находились фрагменты от части корпуса гранаты РГД-5. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".
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