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Нетомный вечер: полицейские нагрянули с рейдом в гей-клуб Екатеринбурга 

Ura.Ru 46 минут назад
Фото: Ura.ru
Полицейские провели рейд в екатеринбургском гей-клубе Fame. Поводом для операции стало отсутствие у заведения лицензии на продажу алкоголя.
Силовики зашли в клуб около часа ночи, сообщил принимавший участие в рейде региональный координатор проекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. На тот момент в помещениях находилось около 50 человек.
«Несмотря на отсутствие лицензии, мы обнаружили около 300 бутылок различного крепкого алкоголя», — передает слова Чукреева газета «Вечерние ведомости».
Продукция была изъята.
Чукреев добавил, что в клубе есть и другие нарушения: в здании лишь один огнетушитель и не работает система оповещения о пожаре. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пока воздержались комментировать данный рейд до момента вынесения процессуального решения. Связаться с представителями Fame «URA.RU» пока не удалось.
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