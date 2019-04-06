Нетомный вечер: полицейские нагрянули с рейдом в гей-клуб Екатеринбурга

Полицейские провели рейд в екатеринбургском гей-клубе Fame. Поводом для операции стало отсутствие у заведения лицензии на продажу алкоголя.

Силовики зашли в клуб около часа ночи, сообщил принимавший участие в рейде региональный координатор проекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. На тот момент в помещениях находилось около 50 человек.

«Несмотря на отсутствие лицензии, мы обнаружили около 300 бутылок различного крепкого алкоголя», — передает слова Чукреева газета «Вечерние ведомости».

Продукция была изъята.

Чукреев добавил, что в клубе есть и другие нарушения: в здании лишь один огнетушитель и не работает система оповещения о пожаре. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пока воздержались комментировать данный рейд до момента вынесения процессуального решения. Связаться с представителями Fame «URA.RU» пока не удалось.