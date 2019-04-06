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Прохожий нашел пять мешков с человеческими останками в Санкт‐Петербурге. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
5 апреля случайный прохожий на Канонерском острове в Петербурге сделал страшную находку — человеческие останки, расфасованные по полиэтиленовым пакетам. «Пятый канал» опубликовал видеозапись места тайника неизвестного убийцы.
Как ранее сообщил 78.ru, фрагменты человеческого тела находились в пяти мешках для мусора.
Прохожий обнаружил их в небольшом овраге. Неизвестный спрятал их, присыпав небольшим количеством земли и снега.
Личность убитого не установлена.
Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.
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Происшествия , Криминал , Санкт-Петербург
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