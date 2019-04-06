Прохожий нашел пять мешков с человеческими останками в Санкт‐Петербурге. Видео

5 апреля случайный прохожий на Канонерском острове в Петербурге сделал страшную находку — человеческие останки, расфасованные по полиэтиленовым пакетам. «Пятый канал» опубликовал видеозапись места тайника неизвестного убийцы.

Как ранее сообщил 78.ru, фрагменты человеческого тела находились в пяти мешках для мусора.

Прохожий обнаружил их в небольшом овраге. Неизвестный спрятал их, присыпав небольшим количеством земли и снега.

Личность убитого не установлена.

Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.