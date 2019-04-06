Нож торчал в груди: в Екатеринбурге жестоко убили девушку в машине

В ночь на 6 апреля во дворе дома в микрорайоне Кировский (ЖБИ) в Екатеринбурге найдено тело девушки с ножом в груди. Труп находился в припаркованной машине у дома №22 по улице 40 лет Комсомола.

Информацию о происшествии СМИ рассказал очевидец. Собеседник Е1.ru отметил, что ночью приехал к себе во двор и увидел полицию.

«Мы пошли посмотреть. Увидели, что в белом Chevrolet лежит девушка с ножом в груди», — рассказал местный житель и добавил, что в салоне горел свет, машина была заведена.

Инсайдер отметил, что женщина, видимо, была на водительском сиденье, но после удара упала на пассажирское кресло.