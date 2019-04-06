В ночь на 6 апреля во дворе дома в микрорайоне Кировский (ЖБИ) в Екатеринбурге найдено тело девушки с ножом в груди. Труп находился в припаркованной машине у дома №22 по улице 40 лет Комсомола.
Информацию о происшествии СМИ рассказал очевидец. Собеседник Е1.ru отметил, что ночью приехал к себе во двор и увидел полицию.
«Мы пошли посмотреть. Увидели, что в белом Chevrolet лежит девушка с ножом в груди», — рассказал местный житель и добавил, что в салоне горел свет, машина была заведена.
Инсайдер отметил, что женщина, видимо, была на водительском сиденье, но после удара упала на пассажирское кресло.
Обстоятельства происшествия неизвестны. «URA.RU» пока не удалось дозвониться до представителей СУ СКР по Свердловской области.