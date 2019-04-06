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Волк в контактном зоопарке Челябинска покусал ребенка 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: Konstantin Mikhailov Russian Look, Globallookpress
Мальчик хотел погладить животное, но зверь вцепился клыками в его ногу.
В Челябинске «домашний» волк напал на ребенка в контактном зоопарке в парке Гагарина. Зверь вцепился в ногу школьника Льва Фролова, когда тот хотел погладить животное.
Сейчас на ноге мальчика заживают следы от клыков, вся кожа — в синяках и ссадинах. Он объяснил, что когда подошел к животному, волк сначала его просто понюхал, а потом — набросился.
Как выясняется, подобный случай в этом контактном зоопарке — уже не первый. И тот же самый волк нападал на детей и раньше. При этом администрация парка никак не может повлиять на владельца зоопарка Сергея Панасенко. По словам мужчины, в случившемся виноват сам школьник, который своим поведением спровоцировал волка, передает ГТРК «Южный Урал».
«Был непослушный мальчик. Я ему делал замечание. А он считал себя героем, который ничего не боится. Волк просто играл, как и всегда. Знаете, как собаки играют», — говорит Панасенко.
Случившимся уже заинтересовался врио губернатора Алексей Текслер, который также удивился, увидев хищника, когда гулял в парке со своей семьей. А мама пострадавшего мальчика ищет товарищей по несчастью, собираясь подавать на владельца зверя иск в суд.
В январе этого года тот же самый волк, по сообщениям СМИ, напал на другого ребенка. При этом хозяин также объяснил, что зверь просто играл с мальчиком, однако в один момент нечаянно толкнул его мордой, от чего ребенок испугался и упал.
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Комментарии4
Происшествия , Алексей Текслер , Сергей Панасенко , ГТРК "Южный Урал" , Челябинск
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