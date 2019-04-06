Волк в контактном зоопарке Челябинска покусал ребенка

Мальчик хотел погладить животное, но зверь вцепился клыками в его ногу.

Челябинске «домашний» волк напал на ребенка в контактном зоопарке в парке Гагарина. Зверь вцепился в ногу школьника Льва Фролова, когда тот хотел погладить животное.

Сейчас на ноге мальчика заживают следы от клыков, вся кожа — в синяках и ссадинах. Он объяснил, что когда подошел к животному, волк сначала его просто понюхал, а потом — набросился.

Как выясняется, подобный случай в этом контактном зоопарке — уже не первый. И тот же самый волк нападал на детей и раньше. При этом администрация парка никак не может повлиять на владельца зоопарка Сергея Панасенко . По словам мужчины, в случившемся виноват сам школьник, который своим поведением спровоцировал волка, передает ГТРК «Южный Урал».

«Был непослушный мальчик. Я ему делал замечание. А он считал себя героем, который ничего не боится. Волк просто играл, как и всегда. Знаете, как собаки играют», — говорит Панасенко.

Случившимся уже заинтересовался врио губернатора Алексей Текслер , который также удивился, увидев хищника, когда гулял в парке со своей семьей. А мама пострадавшего мальчика ищет товарищей по несчастью, собираясь подавать на владельца зверя иск в суд.

В январе этого года тот же самый волк, по сообщениям СМИ, напал на другого ребенка. При этом хозяин также объяснил, что зверь просто играл с мальчиком, однако в один момент нечаянно толкнул его мордой, от чего ребенок испугался и упал.