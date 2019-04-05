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Российская семья выкинула на помойку миллионы рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В Тюмени семья случайно выкинула несколько миллионов рублей, сообщает портал «Наш город».
Тюменцы продали квартиру матери, а полученные от сделки деньги положили в пакет, который случайно перепутали с мусором и выбросили.
Деньги попали на мусоросортировочный завод (МСЗ). Семья приехала на предприятие и рассказала сотрудникам о своей проблеме. Горожанам пришлось перерыть 12 тонн отходов, чтобы найти свой пакет, рассказал журналистам начальник цеха МСЗ Виктор Загидулин. В итоге деньги нашлись.
В 2018 году сообщалось, что житель Канады решил впервые за девять месяцев разобрать свой рабочий стол и обнаружил на нем выигрышный лотерейный билет, который принес ему 998,7 тысячи канадских долларов (51,2 миллиона рублей).
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