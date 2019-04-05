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Неизвестный открыл стрельбу около Казанского кремля 

Ридус 1 час назад
Правоохранительные органы Татарстана выясняют подробности эпизода со стрельбой у стен Казанского кремля. Накануне видео инцидента появилось в Сети.
На его кадрах неизвестный мужчина, стоящий спиной к оператору, производит несколько выстрелов в воздух. Судя по закадровому голосу, за происходящим наблюдает целая компания людей.
Как сообщили в УВД по городу Казани, полицейские установили личность героя видеозаписи, однако уголовное дело возбуждено не было. Как уточнили в пресс-службе полиции, мужчина стрелял из светозвукового оружия, не предназначенного для использования боевых патронов, передает издание «Бизнес Online».
Между тем, по информации РЕН ТВ, описанный инцидент происходил на свадьбе одного из участников казанской преступной группировки «Юдино».
Предположительно, запись была сделана еще в начале марта, уточняет издание inkazan.ru.
Стрельба на свадьбе — явление, получившее достаточно широкое распространение в ряде российских регионов. В свое время «торжественной» пальбой из пистолета успел отметиться даже футболист «Зенита» Александр Кокорин, ныне находящийся под следствием.
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Комментарии4
Происшествия , Видео , Криминал , Александр Кокорин , Зенит , РЕН ТВ , Республика Татарстан
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