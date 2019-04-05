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Четверо детей загадочно погибли в Кемеровской области 

Ридус 51 минуту назад
Фото: ТАСС
В частном доме Кемеровской области найдены мертвыми шесть человек: четверо детей и двое взрослых. Трагедия произошла в городе Киселевске, сообщили в региональном СУ СКР.
По предварительной информации, 4 апреля местные жители отвели на ночь четверых детей к своим пожилым родителям, так как собирались почистить печь. Утром они пришли за детьми, но никто из находившихся в доме не подавал признаков жизни. Супруги вызвали скорую помощь, прибывшие медики констатировали смерть шестерых человек.
Как выяснилось, этот дом тоже отапливался печью. Две недели назад хозяин дома прочищал дымоход.
На месте работают следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причин смерти погибших.
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Происшествия , Криминал , Кемеровская Область , Киселевск
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