В Венесуэле взорвался нефтепровод 

Взрыв произошел на нефтепроводе в штате Ансоатеги в Венесуэле, сообщил начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малаве.
"Информируем сообщество о взрыве нефтепровода в секторе Ла Леона в окрестностях Урики, штат Ансоатеги. Мы устанавливаем контакт с командой гражданской обороны муниципалитета", — написал он в своем аккаунте в Twitter. Малаве опубликовал видео, на котором виден высокий столб огня и черного дыма.
Данных о пострадавших пока нет.
#EnDesarrollo
Informamos a la comunidad de la explosión de un oleoducto en el sector La Leona en las inmediaciones de Urica, edo. Anzoátegui.
Estamos estableciendo contacto con el equipo de #ProteccionCivil del municipio. pic.twitter.com/ZYHykG7AUF— Plácido Malavé (@PlacidoMalave) 4 апреля 2019 г.