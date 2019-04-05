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В Венесуэле взорвался нефтепровод 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Взрыв произошел на нефтепроводе в штате Ансоатеги в Венесуэле, сообщил начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малаве.
"Информируем сообщество о взрыве нефтепровода в секторе Ла Леона в окрестностях Урики, штат Ансоатеги. Мы устанавливаем контакт с командой гражданской обороны муниципалитета", — написал он в своем аккаунте в Twitter. Малаве опубликовал видео, на котором виден высокий столб огня и черного дыма.
Данных о пострадавших пока нет.
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Происшествия , Африка , Видео , Катастрофы , Латинская Америка , Венесуэла
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