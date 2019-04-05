«Гепатит сидит с утра, с ночи»: в подмосковной больнице случился скандал с терапевтом

Врач городской больницы в подмосковной Балашихе устроила истерику из-за немытого пола в коридоре, пишут «Вести.ру».

Женщина повздорила с коллегами на глазах у пациентов из-за того, что, по ее словам, «пол не мылся неделю». Увидев, что одна из сотрудниц снимает ее на видео, она закричала, чтобы та отправила запись Путину.

«Гепатит сидит с утра, с ночи! У меня три университета, вы не имеете права меня здесь удерживать, ущемлять мои права! Мне работать до 70 лет, вы все подохнете, а я все помощь буду оказывать! Отвалите от меня, вы меня до инфаркта здесь довели!», — кричала женщина.

После этого врач скрылась в своем кабинете, но через некоторое время вернулась к приему пациентов.

По информации издания, устроившая истерику женщина работает в Центральной районной больницы Балашихи терапевтом.

В Министерстве здравоохранения Московской области охарактеризовали поведение медработника как нервный срыв.