«Встала на колени»: как пенсионерка уползала из травмпункта

Пенсионерка из Свердловской области с поврежденной ногой была вынуждена спускаться со второго этажа травмпункта на коленях. По ее словам, никто из медперсонала не посчитал нужным ей помочь. При этом в самом медучреждении утверждают, что для маломобильных граждан у них есть подъемник — воспользоваться им можно после обращения в регистратуру. Прокуратура и региональное управление СК РФ запустили проверку. Это уже не первый скандал в уральском медучреждении.

Прокуратура Первоуральска Свердловской области начала проверку инцидента в больнице, где пенсионерке с травмой ноги пришлось на коленях спускаться со второго этажа, где находится травмпункт. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, в ситуации могут усматриваться признаки нарушения прав социально незащищенных граждан на качественное медицинское обслуживание. В связи с этим была запущена проверка.

Поводом для проверки стало видео, ранее опубликованное в сообществе «Инцидент. Первоуральск» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, как пожилая женщина с трудом передвигается по лестнице, в то время как ее муж снимает это и комментирует.

«Вот так люди спускаются в первоуральской больнице, из травмпункта выходят. Подъемник не работает. Никто ничего не делает. И, похоже, никому ничего не надо», — сообщил он.

Тем не менее, по предварительной информации прокуратуры, подъемник для маломобильных групп населения в этой больнице все-таки функционирует. Его установили еще в 2015 году. Для того, чтобы им воспользоваться, пациентам нужно предварительно обратиться в регистратуру. Однако подробная инструкция размещена только на первом этаже.

«Как сегодня, 4 апреля, установили в ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры, на втором этаже, где находится травмпункт, подобных объявлений с разъяснением о пользовании подъемником не имеется», — сообщили в прокуратуре.

Инцидентом также заинтересовались в региональном управлении СК РФ.

«В случае установления достоверности озвученных в СМИ данных, действиям или бездействию должностных лиц указанного медицинского учреждения, при наличии на то оснований, будет дана объективная правовая оценка», — заявили в управлении.

Тем временем в самой больнице ситуацию видят иначе — врачи убеждены, что опубликованное видео является постановочным.

«Сегодня утром я уже собирал медперсонал для обсуждения ситуации. Женщину узнали: она пришла в травмпункт с переломом лодыжки, который уже сросся. На ноге гипса не было: она даже могла потихоньку спуститься самостоятельно. Персонал сказал, что за помощью она не обращалась. У нас складывается впечатление, что видео постановочное. Но мы планируем пригласить женщину на разговор», — рассказал сайту kp.ru главврач медучреждения Николай Шайдуров.

На некоторые странности в видео обратил внимание и пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков. По словам чиновника, ситуация, при которой муж снимает больную жену на видео, вместо того, чтобы помогать ей, является аморальной.

Это не первый скандал в первоуральской больнице. Так, в 2015 году 69-летней пенсионерке, накануне сломавшей лодыжку, пришлось на четвереньках добираться до травмпункта. Тогда современный подъемник находился в стадии разработки, а лифт был закрыт на ремонт.

«Маме сделали операцию и вставили металлическую пластину. Мы пришли в травмпункт, чтобы врач обработал шов и посмотрел снимок, хорошо ли заживает, — рассказала дочь пенсионерки Наталья. — На первом этаже нас никто не принял, пришлось маме ползти на второй. Но и там нас встретили прохладно, даже шов не обработали».

По словам женщины, несмотря на неработающий лифт, никакой альтернативы маломобильным пациентам предоставлено не было. Помощь травмированной пациентке не предложили и сотрудники медучереждения.

«Я обратилась к заведующему травмпункта, кстати, его кабинет находится на первом этаже. Он мне что-то прошептал, что помочь не может и быстро убежал, закрыл дверь», — рассказала Наталья.

В свердловском минздраве позже пояснили, что проблемы с лифтом в здании связаны с тем, что оно было построено еще в 40-е годы. В ведомстве заверили, что вскоре в больнице будет открыт подъемник, который устранит проблему.

«В связи с разгоревшимся скандалом работы ускорим», — заключили там.

Ползком добираться до врача ранее пришлось и пациентке Ковылкинской районной больницы Мордовии. Инцидент произошел в августе 2018 года, к его проверке сразу же подключился региональный Минздрав. По данным ведомства, пожилая женщина с тяжелым переломом ноги была вынуждена на коленях добираться до кабинета травматолога, расположенного на третьем этаже больницы. Соответствущий ролик был опубликован в соцсетях.

«С 10 часов утра в здании не работал лифт из-за поломки двигателя. Пациентка и две сопровождавших ее женщины при подъеме на третий этаж к врачу-травматологу не обратились за помощью ни к медицинскому персоналу, ни к администрации поликлиники», — заявил министр здравоохранения республики Михаил Морозов ТАСС.

Он также добавил, что изначально женщинам предлагала свою помощь медсестра, однако они ее проигнорировали: при этом одна продолжала вести съемку, другая держала костыли.

Тем не менее скандал повлек за собой положительные изменения. Так, буквально на следующий день кабинет врача-травматолога была перенесен на первый этаж.