Отбившийся палкой от стаи собак школьник рассказал о спасении

Воспитанника спортивной школы, который катался на лыжах, чуть не загрызла стая бродячих собак.

Ухте школьник Аркадий Сметанин в одиночку отбился от стаи бездомных собак, когда он возвращался с тренировки. В беседе со «Звездой» юноша рассказал, что подобный инцидент случился в прошлом году с его другом, его чуть не загрызли собаки. На этот раз не повезло ему.

«Я с тренировки шел, по этой тропе быстрее ходить до города. Собаки всегда там гуляют, но раньше они никогда не нападали. Я шел, они начали лаять. Я включил камеру, и они начали набрасываться на меня. Я взял палку и начал отбиваться от них. Они начали окружать меня сначала, я шел задом. Они бездомные, в прошлом году моего знакомого чуть не искусали», — рассказал Сметанин.

Ранее сообщалось, что воспитанника спортивной школы, который катался на лыжах, чуть не загрызла стая бродячих собак. Школьника спасли лыжные палки.

На кадрах, которые ему удалось снять, видно, как около десяти животных сначала лают на подростка, а потом начинают бежать за ним.

В конце марта сообщалось, что в Свердловской области бродячий пес покусал ребенка прямо на детской площадке. Двое мальчиков катались с горки, когда на одного из них набросилась собака; ребенок пытался убежать, но животное сбило его с ног.