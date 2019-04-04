«Я был готов порвать ее на куски»: исповедь маньяка

Этот маньяк получил пожизненное в России и на Украине. Он убивал женщин в белых перчатках

Мосгорсуд вынес пожизненный приговор 46-летнему гражданину Узбекистана Бахтиеру Матякубову. Его признали виновным в серии жестоких убийств в Москве Подмосковье . Его жертвами стали пять женщин, еще столько же он убил на Украине и в родном Узбекистане. Свои убийства маньяк объяснил просто: мол, ненавидел всех женщин за старые обиды и считал проститутками. Еще с детства Матякубов завел привычку в приступах гнева надевать белые перчатки; именно в них он расправлялся со своими жертвами, за что и получил прозвище — маньяк в белых перчатках. Приговор Мосгорсуда стал вторым пожизненным для Матякубова: ранее аналогичный вердикт вынесли украинские судьи. Теперь убийца отправится на родину, а это означает, что у него есть шанс стать одним из немногих преступников, кто получил пожизненные сроки сразу в трех странах. В его страшной истории разбиралась репортер «Ленты.ру» Мария Фролова

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Дважды пожизненно

Бахтиеру Матякубову 46 лет, он — уроженец Узбекистана. Невысокий, небритый, немного неуклюжий. На нем — толстовка с волчьими мордами, скрывающая пивной живот. Никакого колючего взгляда и агрессии, ничего, что могло бы выдать в нем убийцу. Матякубов легко мог бы затеряться в толпе — и не вызвал бы ни подозрений, ни желания держаться подальше.

Он слушал приговор равнодушно, переминаясь с ноги на ногу. На людей, пришедших в суд, не смотрел — поглядывал только на служебную овчарку, лениво развалившуюся слева от клетки. Собака, кажется, приготовилась к тому, что зачитывать будут долго: сразу же улеглась на пол и закрыла глаза. Но оглашение приговора заняло всего полтора часа. Судья озвучил пять эпизодов убийств, совершенных Матякубовым: два сопряжены с разбоями, еще три — просто из желания расправиться с женщинами.

Большинство российских жертв женоненавистника были продавщицами небольших магазинов и в момент нападений находились в торговых залах одни. Лишь одна пыталась сопротивляться, использовав электрошокер, — но силы оказались неравны. Другая подписала себе приговор, выругавшись на странного посетителя. Третья, не успев сказать ничего, получила удар ножом в сердце.

За все преступления судья Андрей Расновский приговорил Матякубова к пожизненному лишению свободы, обязав выплатить семье первой из жертв компенсацию в размере пяти миллионов рублей. Москвичка Юлия Анпилова была убита в январе 2015 года и долгое время считалась пропавшей без вести; ее останки нашли почти три года спустя. Близкие других жертв компенсаций даже не требовали, понимая, что это бесполезно.

Для мигранта пожизненный срок, полученный в России , стал вторым: он уже был приговорен к тому же наказанию на Украине за два убийства, после чего Матякубова экстрадировали в Россию для нового суда. Осужденный согласился с российским приговором и не стал его обжаловать.

«Понимал, что меня быстро примут менты»

Серию из десяти убийств, половина которых пришлась на Москву и Подмосковье, Бахтиер Матякубов совершил в короткий срок — всего за четыре месяца. Все это время он перемещался между тремя странами, скрываясь от сотрудников правоохранительных органов . Первой жертвой маньяка стала 36-летняя Юлия Анпилова, которая села к нему в машину и согласилась прокатиться по городу.

… Немного предыстории. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов и адвокатом младшие братья Матякубова признались в страхе перед ним. Из характеристики, данной родственниками, следует, что «Матякубов всегда был неуравновешенным, склонным к совершению преступлений; всегда носил при себе нож, все члены семьи считали его психически нездоровым человеком».

По их словам, Бахтиер с детства избивал родных и ребят во дворе, причем иногда надевал белые перчатки. Это была его своеобразная «фишка»: белые перчатки свидетельствовали о его намерении с кем-нибудь подраться. Впоследствии он надевал их во время убийств женщин — для того, чтобы не оставлять следов. В таком виде он несколько раз попал на записи с камер видеонаблюдения, за что и получил свое прозвище — маньяк в белых перчатках.

Как рассказал «Ленте.ру» следователь по особо важным делам столичного управления Следственного комитета России (СКР) Дмитрий Пахомов, желание мстить женщинам у Матякубова появилось в молодости — в Узбекистане, когда он попал за решетку за изнасилование.

— Он [Матякубов] утверждал, что девушка его оговорила: якобы сама соблазнила, а потом написала заявление, — пояснил Пахомов. — В Узбекистане он отбывал срок за изнасилование и за кражу; по его словам, отношение в колонии к нему было не самым лучшим.

На этом неудачи Матякубова не закончились: пока он отбывал срок, ему изменила жена. Недоверие к женскому полу сменилось ненавистью. Последней каплей стала история с девушкой, с которой Бахтиер познакомился, уже живя в России. В 2007 году он попал в колонию за разбой. Семь лет спустя, в октябре 2014 года, вышел условно-досрочно — за хорошее поведение. Освободившись, снял квартиру, и на новогодние праздники пригласил подругу из Санкт-Петербурга . Но 31 декабря между ними произошла ссора — якобы Матякубов увидел в ее телефоне переписку с другим мужчиной.

Из показаний Матякубова:

«Я тогда понял, что значит фраза: "Земля уходит из-под ног". Был очень зол, готов был ее на куски порвать. Она это почувствовала и сбежала. Я сразу догадался, что она поедет на Курский вокзал. Взял ключи от машины брата и рванул за ней. Хотел в последний раз ей в глаза посмотреть. Нашел! Она на перроне стояла и с каким-то мужиком разговаривала. Убил бы их обоих, но на вокзале были люди, и я понимал, что меня быстро примут менты».

После случившегося Матякубов был разъярен и решил «совершить убийство какой-нибудь женщины». Вернулся в Люблино и встретил Анпилову, которая «голосовала» на дороге, пытаясь поймать машину. В ту ночь, как следует из материалов дела, Юлия поссорилась с матерью и решила праздновать Новый год у подруги. После полуночи женщина вышла из квартиры — будто бы на несколько минут, не взяв с собой вещей и оставив на кухне сумку. Встревоженная подруга несколько раз пыталась дозвониться до нее, но тщетно: телефон не отвечал, а к утру и вовсе оказался выключен.

«Она упала, как кукла»

Как выяснится позднее, в ту ночь Анпилова села в машину к Матякубову. Тот принял ее за «гулящую женщину», убил несколькими ударами ножа в грудь и выбросил тело в канаву в Раменском районе. Телефон девушки он забрал себе, а затем подарил… знакомой проститутке в Узбекистане. Уже потом, после задержания, Матякубов признался: Юлия была красивой, казалась одинокой и убивать ее «было жалко». Вспышка гнева возникла в момент, когда женщина обманула спутника, сказав, что замужем. А после, когда они остановились на заправке, завела разговор с компанией из другой машины, предложив объединиться и праздновать вместе.

«Я тогда просто взбесился. Я вывез ее за город, вытащил из машины и несколько раз ударил ножом. Она упала, как кукла. А мне как-то на душе легче стало», — вспоминал Матякубов.

Кадр из материалов дела

Тело девушки обнаружили лишь два с половиной года спустя, когда Матякубов признался в ее убийстве.

Из материалов уголовного дела — описание показаний свидетеля Г.

«В конце мая 2015 года, когда появилась первая трава, он [свидетель] пошел заготавливать сено для животных на поле в Раменском районе. Рядом с прудом протекает ручей, который почти не замерзает даже зимой. Когда он косил траву у ручья, примерно в 40-50 метрах от первого деревянного мостика увидел бугор с насыпью свежей земли, похожий на могилу. В тот момент он не обратил внимание и подумал, что его сделали бобры, живущие в ручье. В июле 2017 года приехали сотрудники полиции, которые сообщили, что ищут труп Анпиловой, пропавшей в январе 2015 года; спросили, не видел ли он что-нибудь необычное недалеко от дома.

Он рассказал сотрудникам полиции про вышеуказанный бугор (…). 28 сентября 2017 года приехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции и Следственного комитета России (СКР) начали копать — и примерно в 21:00 обнаружили человеческие останки, завернутые в полиэтиленовую пленку светло-синего цвета и дубленку. Похожую пленку он [свидетель] видел на теплицах, стоящих недалеко от места обнаружения останков».

«Решил потренироваться убивать женщин»

После убийства Юлии Анпиловой маньяк вылетел в Узбекистан, где убил трех женщин. Оттуда отправился на Украину — и там расправился еще с двумя жертвами. Собирался убить еще одну украинку, но пожалел: в ее квартире находились двое маленьких детей.

В марте 2015 года Матякубов вернулся в Россию и продолжил свою кровавую жатву. Следующей жертвой маньяка стала 44-летняя Эльмира Гусенко. Преступник подкараулил женщину утром, когда та гуляла с собакой в парке Измайлово. Маньяк подошел к ней — и ударил ножом в сердце. Женщина упала на спину и выпустила из рук поводок. Несколько минут спустя собаку, одиноко бегающую по дорожкам парка, обнаружила проходившая мимо женщина. Позвонила по номеру телефона, указанному на ошейнике, но никто не ответил. Пройдя дальше, она увидела лежащий на земле поводок и окровавленную женскую перчатку. А на поляне посетительница парка нашла труп хозяйки животного…

Из материалов уголовного дела:

«В этот день он [Матякубов] решил потренироваться убивать женщин с нескольких ударов ножом в сердце, чтобы в последующем совершать убийства и разбойные нападения в магазинах и в случае сопротивления продавцов наносить им удар ножом таким образом, чтобы продавец не успел позвать на помощь и сразу наступила смерть. Когда Матякубов нанес удары и вытащил нож, то из раны фонтаном брызнула кровь. Он понял, что Гусенко мертва. Приехав домой, он выбросил в мусорку куртку, так как она была испачкана в крови потерпевшей».

У погибшей женщины остались муж и дети.

Следующей жертвой маньяка 4 апреля 2015 года стала 35-летняя сотрудница кондитерской Наталья Елькина. Безработный Матякубов зашел в магазин, где она работала, достал из-за пояса нож и потребовал денег. Наталья, хрупкая блондинка с голубыми глазами, попыталась оказать сопротивление и достала из-под стола электрошокер. Но мигрант набросился на женщину и нанес ей несколько ударов ножом. Продавщица сопротивлялась до последнего, вырывалась и кричала, но силы оказались не равны.

Наталья Елькина Фото: Fakty.ua

После того как Наталья упала на пол, убийца забрал скромную выручку из кассы — около трех тысяч рублей. Заодно прихватил женскую сумку, которую после выбросил, вытащив наличные из кошелька. Окровавленную Елькину, лежащую на полу кондитерской, обнаружил пришедший за продуктами посетитель. Он выбежал на улицу, стал кричать и звать на помощь — женщина была еще жива. Но прибывшие через несколько минут медики не успели ее спасти.

«Был день рождения — и он хотел убить»

Девятое по счету убийство (четвертое — в России) маньяк в белых перчатках совершил уже на следующий день, 5 апреля, — на этот раз в магазине товаров для здоровья в подмосковной Балашихе. Матякубов пояснил на следствии, что в тот день был злым и раздражительным — а потому решил снять стресс.

Зайдя в магазин и убедившись, что продавщица — 53-летняя Ирина Чеканова — в зале одна, он достал из-за пояса нож и напал на нее. Матякубов нанес Чекановой восемь ударов в грудь, шею и туловище. Нанося последний, маньяк прокрутил нож — для уверенности, что женщина умерла. Это был его характерный прием нанесения ударов — чтобы наверняка. Во многом по нему следствию удалось связать серию убийств с одним человеком.

…После этого, не забирая ценных вещей, Матякубов сел в машину и уехал в Москву.

Последней и самой молодой жертвой Матякубова, после убийства которой он едва не попался полицейским, стала 26-летняя Юлия Лебежина, сотрудница секс-шопа на Нижегородской улице.

Из материалов уголовного дела:

«В этот день у Матякубова был день рождения и нужны были деньги; кроме того, он хотел убить женщину. Войдя в интим-магазин, он увидел, что посторонних людей, кроме продавца Лебежиной, нет, и подошел к кассе. В этот момент Лебежина в грубой форме спросила, что он там делает. Матякубов поинтересовался, почему она работает в таком месте. Лебежина в адрес Матякубова выразилась грубой нецензурной бранью. Это его очень разозлило — и он решил убить Лебежину».

Юлия Лебежина Фото: Fakty.ua

Маньяк подошел к девушке, достал из рукава куртки нож и нанес 15 ударов в шею, голову и сердце. Когда продавщица упала на пол, посетитель похитил из кассы восемь тысяч рублей, украл с прилавка коробку с резиновой вагиной и вышел на улицу. Секс-игрушку, как утверждал потом Матякубов, он выбросил. Через несколько минут тело убитой женщины обнаружили три школьницы, пришедшие в секс-шоп за подарком для своей подруги. Увидев продавщицу, лежащую на полу в луже крови, испуганные подростки позвонили в полицию.

«Достал заточку и начал выламывать дверь в клетке»

Находясь в секс-шопе, маньяк в белых перчатках понял, что попал на записи камер видеонаблюдения. Уже на следующий день Матякубов решил уехать на Украину. К тому моменту на след убийцы вышли сотрудники столичных правоохранительных органов: по словам следователя Пахомова, они разминулись с ним буквально на два часа. К тому моменту снять Матякубова с поезда возможности уже не было. В квартире, где маньяк проживал вместе с братьями, полицейские обнаружили вещи со следами крови убитых, которые он не стирал.

…Бахтиера Матякубова задержали в Киеве несколько дней спустя. Там он уже находился в розыске за два совершенных убийства и покушение на третье: маньяк несколько раз ранил ножом продавщицу цветочного магазина и снял с не золотые сережки. В момент задержания Матякубов спокойно сидел в кафе и пил пиво. Уже оказавшись в руках сыщиков, пояснил: мол, если бы не задержали — продолжил бы убивать.

Маньяк охотно пошел на контакт с украинским следствием, признав вину в обоих убийствах, а также серии преступлений в Москве и Подмосковье. Об этом сотрудники правоохранительных органов Незалежной сообщили российским коллегам. Давая показания, Матякубов попросил прокурора не давать ему пожизненное заключение.

Бахтиер Матякубов Фото: Telegram-канал «Mash»

«Я согласился, но обманул его. На суде во время обвинительного заключения я попросил именно пожизненное. И тут произошло неожиданное. Матякубов, который до этого момента улыбался, вдруг изменился в лице, достал из рукава заточку и начал выламывать дверь в клетке. Он выкрикивал проклятия, угрожал, что найдет меня и убьет», — рассказывал журналистам начальник отдела прокуратуры Киева Дмитрий Ткачук.

Подсудимого с трудом угомонила женщина-переводчик — и он в конце концов получил пожизненный приговор. В 2017 году Матякубова этапировали в Россию. Разговаривая со своим адвокатом Мариной Ефименко, маньяк признавался, что хотел бы вернуться назад: якобы в Киеве его ждет жена.

— Пока Матякубов находился в украинской тюрьме, он зарегистрировал брак с местной жительницей, сотрудницей типографии, — сообщила Ефименко «Ленте.ру». — Он рассказал ей свою историю, она все поняла и приняла, ходит на свидания. Хвастался, что он даже подарил ей шубу.

Правда, когда маньяка отправили в Россию, возлюбленная перестала ему писать. Возможно, не знает адреса, а может быть просто ждет, когда его этапируют обратно, — по словам адвоката, так и будет. В дальнейшем Матякубова с территории Украины, откуда он был отправлен в Россию, должны переправить в Узбекистан. Там маньяка в белых перчатках с большой долей вероятности ожидает третье пожизненное заключение.