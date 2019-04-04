Опубликованы кадры с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».

На фотографиях виден блиндаж, где погибли Червона и ее боевой побратим Александр Милютин . "Так выглядит смерть. Это — блиндаж, где 2 апреля погибли бойцы 46-го отдельного батальона "Донбасс-Украина" Яна Червона и Александр Милютин", — говорится в подписи к изображениям.

Напомним, Яна Червоная погибла в бою, который начался днем 2 апреля и продолжался несколько часов. В блиндаж на линии соприкосновения, где она находилась, попали четыре мины разного калибра.