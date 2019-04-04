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В Минздраве Якутии идут обыски 

Вести.Ru + ещё 4 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Источник в правоохранительных органах Якутии сообщил, что в здании Министерства здравоохранения республики и квартире одного из заместителей главы ведомства идут обыски. По его данным, эти следственные действия не связаны с делом о картельном сговоре фармацевтических предприятий республики на сумму около 3 миллиардов рублей.
В марте текущего года МВД Якутии возбудило уголовные дела по материалам проверки региональной прокуратуры и местного управления Федеральной антимонопольной службы по фактам мошенничества и картельного сговора руководителей коммерческих организаций при заключении госконтрактов на поставку лекарств, передает ТАСС. В рамках расследования этих дел прошли обыски в шести подведомственных Минздраву Якутии медицинских учреждениях, трех коммерческих организациях, и у пяти физических лиц.
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Происшествия , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , ФАС , МВД , ИТАР-ТАСС , Республика Саха (Якутия)
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