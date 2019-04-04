Жительница Якутии оставила трехмесячного ребенка одного в квартире на четыре дня

Полицейские спасли в Якутске трехмесячного младенца, которого мать оставила одного на четыре дня, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского управления МВД

Сообщение, что из квартиры в жилом доме на ул. Петровского в Якутске раздается детский плач, поступило в полицию утром 3 апреля. Полицейские получили доступ в квартиру и обнаружили там трехмесячного младенца. Мать отсутствовала. Ребенка поместили в инфекционное отделение детской клинической больницы.

"В то же утро мать младенца нашли. Установлено, что 37-летняя женщина, взяв с собой трехлетнего сына, покинула дом 30 марта. Присмотр за младенцем доверила своему неоднократно судимому 31-летнему брату. Через некоторое время дядя малыша также оставил его и впоследствии был установлен в одном из пригородных сел", — говорится в сообщении.

Второго ребенка женщины поместили в Дом ребенка. "Помимо этих детей, у женщины есть также десятилетний сын, который воспитывается у родственников в сельской местности", — уточнили в полиции. Там добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением").