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Жительница Якутии оставила трехмесячного ребенка одного в квартире на четыре дня 

ТАСС 8 минут назад
Фото: ТАСС
Полицейские спасли в Якутске трехмесячного младенца, которого мать оставила одного на четыре дня, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского управления МВД.
Сообщение, что из квартиры в жилом доме на ул. Петровского в Якутске раздается детский плач, поступило в полицию утром 3 апреля. Полицейские получили доступ в квартиру и обнаружили там трехмесячного младенца. Мать отсутствовала. Ребенка поместили в инфекционное отделение детской клинической больницы.
"В то же утро мать младенца нашли. Установлено, что 37-летняя женщина, взяв с собой трехлетнего сына, покинула дом 30 марта. Присмотр за младенцем доверила своему неоднократно судимому 31-летнему брату. Через некоторое время дядя малыша также оставил его и впоследствии был установлен в одном из пригородных сел", — говорится в сообщении.
Второго ребенка женщины поместили в Дом ребенка. "Помимо этих детей, у женщины есть также десятилетний сын, который воспитывается у родственников в сельской местности", — уточнили в полиции. Там добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением").
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