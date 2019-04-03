«Она моя душа, копия»: за что россиянка сожгла своих детей

27-летняя жительница Нижнего Новгорода Елена Каримова, которая ранее задушила и сожгла своих детей из-за недостатка финансов, признана виновной. Суд приговорил ее к 19 годам в колонии общего режима с последующим ограничением свободы передвижений на полтора года. Отмечается, что женщина свою вину так и не признала — она убеждена, что детей убили «влиятельные авторитеты», мстившие за грехи ее бывшего мужа. При этом саму Елену в день преступления видели в магазине покупающей средство для розжига.

Нижегородский областной суд вынес приговор в отношении Елены Каримовой, жестоко расправившейся со своими детьми. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Нижегородской области.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летней женщине в убийстве своих малолетних детей (п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — отметили в ведомстве.

Помимо убийства детей, Каримову также признали виновной в краже имущества у знакомых, в квартире которых она проживала некоторое время. По данным следствия, осужденная присвоила несколько ювелирных украшений на общую сумму около 140 тыс. рублей.

Сама Каримова вину в убийстве детей так и не признала. В своем последнем слове она вновь обратилась к следователям с просьбой найти настоящих убийц ее детей.

«Вся жизнь стала бессмысленной, я умерла морально 25 апреля вместе с моими малышами», — заявила она во время выступления в суде.

Надавить на жалость не удалось: сыграл роль тот факт, что Каримова неоднократно меняла свои показания. Так, во время первого допроса она полностью признала вину, но позже решила рассказать следователям историю о том, как убивать ее детей приехали азербайджанские «криминальные авторитеты». По ее словам, таким образом они решили отмстить за грехи ее бывшего мужа, который на данный момент находится в розыске.

Однако суд признал ее версию надуманной и наказание не смягчил.

«Показания Каримовой о лишении жизни ее детей двумя азербайджанцами якобы из мести или за долги суд считает несостоятельными и не согласующимися с представленными доказательствами. Суд расценивает показания Каримовой как наспех придуманную версию», — заявил судья Алексей Заварихин.

Кроме того, в день преступления ее видели в магазине, в котором она покупала средство для розжига. Этот факт подтверждает и запись с камер видеонаблюдения, опубликованная на сайте СК.

Напомним, что 27-летняя Елена Каримова совершила свое преступление 25 апреля 2018 года. По данным следствия, в тот день она вывезла своих детей — двух и четырех лет — на арендованной машине в лесополосу, расположенную в Семеновском районе Нижегородской области. Там она хладнокровно убила свою четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына, после чего попыталась их сжечь.

Однако довести начатое до конца ей не удалось — убийцу спугнули охотники, проходившие мимо. Сбив огонь водой, Каримова положила тела своих детей в салон автомашины и приехала в Нижний Новгород. «На следующий день, 26 апреля 2018 года, на той же автомашине она вывезла погибших дочку и сына в Семеновский район Нижегородской области, где в заброшенном строении около деревни Осинки подожгла тела и скрылась с места происшествия», — сообщили в региональном СК.

Обнаружить тела детей удалось благодаря местным жителям, которые заметили огонь и вызвали пожарных. Прибывшие позже на место эксперты-криминалисты установили, что дети погибли еще до пожара — их задушили.

Задержать мать-убийцу силовикам удалось в тот же вечер, на первом же допросе она созналась в своем преступлении. Тогда женщина заявила, что пойти на убийство детей ее заставило отсутствие денег, от которого она якобы страдала после развода с мужем.

Однако подтвердить жалобы Елены на отсутствие денег не смогли ни друзья, ни аккаунты в социальных сетях, в которых она регулярно размещала фотографии. По данным сайта новгородской «Комсомольской правды», постоянной работы Каримова не имела, однако на одну только аренду автомобилей тратила около 40 тыс. рублей ежемесячно. Помимо этого, она тщательно следила за своей внешностью и регулярно посещала дорогих косметологов, а также успешно развивала небольшой сетевой бизнес по распространению спортивного и здорового питания.

«Она говорила, что недавно похоронила отца и уже полтора года живет без мужа. Алименты он не платил, но на проблемы с финансами никогда не жаловалась. Она ведь работала и вроде неплохо содержала и себя, и детей. О малышах она всегда говорила с любовью», — рассказала изданию знакомая Каримовой.

О своей любви к детям женщина постоянно писала и в своем аккаунте в инстаграме. Последнюю фотографию с дочкой она разместила буквально за две недели до убийства. «Она моя душа, самый дорогой мой человечек, самая долгожданная доченька. Та, ради которой я всегда на ногах, та, ради которой я живу. Она моя копия, такая же вредная, как я. Мой воздух, моя самая ласковая, самая умная девочка», — писала Каримова.