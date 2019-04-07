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В Москве задержали двух британцев 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По словам источника агентства, инцидент произошел 6 апреля во второй половине дня на Чистых прудах.
«Заметив приближающихся полицейских, они [задержанные] выбросили из карманов два пакета с неизвестным порошком. Вещество изъято и направлено на экспертизу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчины преподают английский в одной из языковых школ. Официального подтверждения этой информации пока нет.
В феврале сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево полицейские задержали бельгийца и отложили рейс из-за неправильного перевода слова. Сотрудникам воздушной гавани показалось, что иностранец произнес слово «взрыв».
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Происшествия , Криминал , Аэропорт Шереметьево , Москва , Великобритания
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