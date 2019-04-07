В Москве задержали двух британцев

В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам источника агентства, инцидент произошел 6 апреля во второй половине дня на Чистых прудах.

«Заметив приближающихся полицейских, они [задержанные] выбросили из карманов два пакета с неизвестным порошком. Вещество изъято и направлено на экспертизу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины преподают английский в одной из языковых школ. Официального подтверждения этой информации пока нет.