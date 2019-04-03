18 уголовных дел: многодетную мать обвинили в рэкете и насилии

Многодетная мать из Омска Вера Бегун, ставшая известной благодаря борьбе за жилье, стала фигуранткой 18 уголовных дел. Об этом сообщает Om1.ru.

По данным издания, в 2015 году женщину с тремя детьми переселили из комнаты в 12 «квадратов» в 30-метровую квартиру, но жилье ее не устроило. Она установила у местной мэрии палатку и заявила, что будет в ней жить.

Om1.ru утверждает, что во время пикета Бегун познакомилась с мужчиной, который похвастался ей своим новым авто — Mitsubishi Galant, и вскоре совершила одно из первых преступлений. Вместе с гражданским мужем она заманила мужчину в лес. Там они привязывали его ногами к машине и заставляли копать себе могилу, затем отвезли в свою квартиру и вынудили написать дарственную на авто.

В 2016 году Бегун заподозрила, что названый брат Николай хочет отобрать у нее деревенский дом. По данным издания, она отвезла брата и его девушку Марию в тот самый дом, связала его и заставила своего приятеля насиловать Марию на глазах у Николая. Все это снимал на телефон несовершеннолетний сын женщины. Позже она пыталась шантажировать брата этим видео.

Затем, как пишет Om1.ru, Бегун с помощью сожителя похитила бывшую подругу, обокрала ее и заставила заниматься проституцией. Позже один из приятелей решил сдать Бегун полиции, но женщина вместе с сожителем вывезла его в лес, закопала, затем выкопала, но он был уже мертв.

В следующие несколько лет против Бегун выдвинули обвинения в угоне нескольких авто и ограблении квартиры. Именно из-за этих дел свидетели решились дать показания о ее прошлых преступлениях.

Пока суд признал женщину виновной в грабеже и краже двух машин. Ее приговорили к трем годам тюрьмы. Суду предстоит рассмотреть еще 14 дел, возбужденных против Бегун.

Максимальный срок, который она может получить, составляет 20 лет. По данным Om1.ru, детей Бегун забрал к себе ее законный супруг.