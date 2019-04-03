На Скабееву подали в суд

«Поступил иск от Марка Фейгина об опровержении недостоверных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию», — пояснил собеседник.

Как уточняет RNS, поводом для иска стал выпуск программы «60 минут» от 15 ноября 2018 года. Какие конкретно высказывания вызвали претензии Фейгина, не уточняется. В выпуске, о котором идет речь, ведущие называли бывшего адвоката «уголовником» и «полууголовником».

Фейгин требует обязать Скабееву и Попова опровергнуть озвученные сведения, а ВГТРК — «обязать распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу». Материальных требований в иске не указано. В ВГТРК отказались пояснять позицию холдинга, отметив, что не комментируют незавершенные судебные процессы.

В конце апреля прошлого года адвокатская палата Москвы лишила статуса юриста Фейгина. Основанием для этого послужили неподобающие высказывания в адрес адвоката Сталины Гуревич и ее доверителя, журналиста и блогера Анатолия Шария.