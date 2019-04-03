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На Скабееву подали в суд 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Бывший адвокат Pussy Riot и украинской политической деятельницы Надежды Савченко Марк Фейгин подал иск к ВГТРК и журналистам Ольге Скабеевой и Евгению Попову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Савеловского районного суда Москвы.
«Поступил иск от Марка Фейгина об опровержении недостоверных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию», — пояснил собеседник.
Как уточняет RNS, поводом для иска стал выпуск программы «60 минут» от 15 ноября 2018 года. Какие конкретно высказывания вызвали претензии Фейгина, не уточняется. В выпуске, о котором идет речь, ведущие называли бывшего адвоката «уголовником» и «полууголовником».
Фейгин требует обязать Скабееву и Попова опровергнуть озвученные сведения, а ВГТРК — «обязать распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу». Материальных требований в иске не указано. В ВГТРК отказались пояснять позицию холдинга, отметив, что не комментируют незавершенные судебные процессы.
В конце апреля прошлого года адвокатская палата Москвы лишила статуса юриста Фейгина. Основанием для этого послужили неподобающие высказывания в адрес адвоката Сталины Гуревич и ее доверителя, журналиста и блогера Анатолия Шария.
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Комментарии46
Происшествия , Видео , Надежда Савченко , Евгений Попов , Марк Фейгин , ВГТРК
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