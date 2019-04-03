«Зарезанная» московская экс-чиновница написала в фейсбуке, что жива

Московская экс-чиновница Карина Вартанова сообщила, что жива. Об этом она написала в своем фейсбуке.

Ранее СМИ и телеграм-каналах сообщалось, что женщину зарезали во дворе одного из жилых домов по Кутузовскому проспекту. Также было опубликовано видео. Отмечалось, что Вартанова работала в управах районов Крылатское и Фили-Давыдково.

"Все в порядке! Я работаю во Владивостоке! Не волнуйтесь, пожалуйста!" — написала Вартанова в своем фейсбуке.

По данным на ее странице, Вартанова работает главой благотворительного фонда "Детский паллиатив".