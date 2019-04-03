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«Зарезанная» московская экс-чиновница написала в фейсбуке, что жива 

Газета.Ru 59 минут назад
Московская экс-чиновница Карина Вартанова сообщила, что жива. Об этом она написала в своем фейсбуке.
Ранее СМИ и телеграм-каналах сообщалось, что женщину зарезали во дворе одного из жилых домов по Кутузовскому проспекту. Также было опубликовано видео. Отмечалось, что Вартанова работала в управах районов Крылатское и Фили-Давыдково.
"Все в порядке! Я работаю во Владивостоке! Не волнуйтесь, пожалуйста!" — написала Вартанова в своем фейсбуке.
По данным на ее странице, Вартанова работает главой благотворительного фонда "Детский паллиатив".
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