Убившая своих детей нижегородка проведет 19 лет в колонии общего режима

Нижегородский областной суд приговорил Елену Каримову, обвиняемую в жестоком убийстве двух малолетних детей, к 19 годам колонии общего режима , передает РИА Новости.

Гособвинитель просил назначить Каримовой 21 год колонии общего режима. Обвиняемая вину не признала. Она заявила, что детей убили неизвестные. Суд счел эти показания надуманными.

"Показания Каримовой о лишении жизни ее детей двумя азербайджанцами якобы из мести или за долги суд считает несостоятельными и не согласующимися с представленными доказательствами. Суд расценивает показания Каримовой как наспех придуманную версию", — подчеркнул судья Алексей Заварихин.

Женщину признали виновной в умышленном убийстве малолетних по причине того, что они были ей в тягость, а также в краже.

В апреле 2018 года при тушении возгорания в помещении заброшенного овощехранилища в Семеновском районе Нижегородской области нашли обгоревшие тела двух маленьких детей. По подозрению в убийстве задержали их мать.

На допросе 27-летняя жительница Нижнего Новгорода рассказала, что утром 25 апреля задушила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына. Она облила их жидкостью для розжига и оставила гореть в здании. Так женщина хотела избавиться от тел.

По словам нижегородки, она пошла на это, поскольку якобы не могла обеспечить детям достойную материальную жизнь. Она разведена и нигде не работает. Однако выяснилось, что женщина ежемесячно тратила на аренду автомобиля около 40 тысяч рублей. Позже Каримова отказалась от своих показаний.