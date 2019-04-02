Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

видео инцидента. Читатель «Фонтанки» проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданиюинцидента.

На кадрах ролика видно, как на втором этаже военного учебного заведения происходит взрыв — ударная волна выбивает окно и из него идет облако черного дыма.

Ранее источники агенства «Интерфакс» сообщали, что при взрыве в Военно-космической академии им. Можайского в Петербурге сработало взрывное устройство мощностью до 500 г в тротиловом эквиваленте.

В результате инцидента четыре человека получили ранения. Двое из них, по последним данным, находятся в тяжелом состоянии.