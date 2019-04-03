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Приставы забрали у обитателей дома престарелых автомобили из-за долга чиновников в 16 млн рублей 

Ura.Ru + ещё 1 4 часа назад
Судебные приставы арестовали два автомобиля Ивановского дома милосердия в Костромской области из-за долга муниципальных властей в 16,5 млн рублей. Стариков, живущих в приюте, теперь грозят оставить без продовольствия и медпомощи.
Администрация Красносельского муниципального района задолжала различным организациям 16,5 млн рублей.
«В течении 2018 года должником была погашена сумма в размере только 365 тысяч рублей. В связи с чем судебными приставами было принято решение об аресте двух транспортных средств, принадлежащих должнику», — рассказала РЕН ТВ начальник отдела розыска и реализации имущества должников УФССП по Костромской области Марина Леонтьева.
Автомобили УАЗ были подарены дому престарелых (на тот момент он финансировался из местного бюджета) ирландским благотворительным фондом, однако вскоре приют передали на попечение Воскресенского храма, однако имущество оставили на балансе муниципалитета.
С судебными приставами руководство района договорилось на арест машин старческого приюта. На УАЗах, которые оценены всего в 500 тысяч рублей, для стариков возили хлеб, медицинские препараты и врачей для заболевших.
Журналисты отмечают, что на автомобили уже нашелся покупатель, а мэрия не предпринимает шагов, чтобы погасить долги и вернуть машины старикам.
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Происшествия , Видео , Криминал , РЕН ТВ , Костромская Область
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