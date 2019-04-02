Стрельба в ОВД «Арбат»: сотрудница в реанимации

Во вторник, 2 апреля, в московском ОВД «Арбат» произошел инцидент со стрельбой. Как сообщает Telegram-канал Mash, в результате пострадала сотрудница полиции.

По данным канала, женщина выстрелила в себя в оружейной комнате.

Mash отмечает, что пострадавшей 35 лет. Ее должность не уточняется.

Женщину госпитализировали в критическом состоянии. РЕН ТВ утверждает , что она получила огнестрельное ранение в височную область головы.

Причины случившегося пока неизвестны. Правоохранители рассмотрят версии о несчастном случае при перевооружении и о попытке суицида.