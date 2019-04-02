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Стрельба в ОВД «Арбат»: сотрудница в реанимации 

Рамблер + ещё 8 55 минут назад
Фото: ТАСС
Во вторник, 2 апреля, в московском ОВД «Арбат» произошел инцидент со стрельбой. Как сообщает Telegram-канал Mash, в результате пострадала сотрудница полиции.
По данным канала, женщина выстрелила в себя в оружейной комнате.
Mash отмечает, что пострадавшей 35 лет. Ее должность не уточняется.
Женщину госпитализировали в критическом состоянии. РЕН ТВ утверждает, что она получила огнестрельное ранение в височную область головы.
Причины случившегося пока неизвестны. Правоохранители рассмотрят версии о несчастном случае при перевооружении и о попытке суицида.
Происшествия , МВД , РЕН ТВ
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