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Рабочий попытался перепить друга и умер 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Christian Thompson / AP
В городе Секонди-Такоради (Гана) алкогольная игра закончилась гибелью одного из участников. Об этом сообщает издание The Pulse.
25-летний каменщик Хамза Обенг (Hamza Obeng) и его друг явились в бар около девяти утра и заказали бутылку акпетеши — местного напитка, напоминающего джин. Бармен утверждает, что они поспорили, кто выпьет больше, и намеревались продолжать, пока один из них не упадет.
Спорщики быстро разделались с первой бутылкой и купили вторую. Неожиданно Обенг покрылся потом и потерял сознание. Его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. Его друга, также лишившегося чувств во время состязания, смогли реанимировать.
Хотя погибший был мусульманином, родственники не хотят хоронить его по мусульманскому обряду. Зять умершего заявил, что Обенг опозорил семью.
Акпетеши — спиртной напиток, который распространен в Гане. Его гонят из забродившего пальмового вина или сока сахарного тростника. Как правило, крепость акпетеши составляет от 40 до 50 градусов.
В 2016 году сообщалось, что однажды Хиллари Клинтон пыталась перепить сенатора Джона Маккейна. «Он заключил со мной пари, — рассказала Клинтон. — И хотя у нас были политические разногласия, мы решили выпить водки». Состязание закончилось ничьей.
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Комментарии4
Происшествия , Джон Маккейн , Хиллари Клинтон , Гана , Секонди-Такоради
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