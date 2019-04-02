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Родственницу Скрипаля избили в Ярославле 

Lenta.ru + ещё 7 5 часов назад
На племянницу бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория ее супруга напали в Ярославе. Об этом она рассказала агентству «Интерфакс».
По ее словам, нападению предшествовали неоднократные угрозы и требования переехать. Виктория Скрипаль утверждает, что знает напавшего на нее мужчину — это ее сосед по дому.
В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых». Скрипаль, в отличие от Юлии, после покушения не появлялся на публике. Это дало основания подозревать, что он скончался, однако лондонская полиция опровергает эти слухи.
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.
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Происшествия , Видео , Сергей Скрипаль , ГРУ , Интерфакс , Ярослав , Ярославль
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