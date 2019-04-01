За что москвичи заживо сожгли женщину с тремя детьми

Москвичка, спланировавшая убийство своей матери, двух малолетних братьев и сестры, отправится за решетку на 16 лет. Суд также взыскал с нее 9 млн рублей в пользу двух потерпевших. Ранее отбывать пожизненное заключение отправился ее сообщник и непосредственный исполнитель убийства. Именно он в 2014 году сначала зверски убил, а потом сжег тела своих жертв. В пожаре также сгорели двое малолетних детей, находившихся в доме.

Московский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, организовавшую убийство матери, двух малолетних братьев и сестры ради наследства. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Московской области.

«Собранные следственными органами ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летней Дарье Переверзевой.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Организация убийства двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенного из корыстных побуждений», — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Мособлсуда, с осужденной также были взысканы 9 млн рублей в пользу проходящих по делу потерпевших, сообщает РИА «Новости». Однако некоторые стороны остались недовольны приговором.

В частности, за осужденную девушку вступился ее отец, который посчитал доводы суда необоснованными. «Ни один человек не сказал, что считает ее виновной. За исключением трех человек, которые имеют материальную выгоду от этого. Нельзя осудить человека по тому, плакал он на похоронах или нет — это нонсенс и беспредел», — заявил он.

Ранее приговор по этому делу был вынесен в отношении непосредственного исполнителя убийства — молодого человека Переверзевой, Дмитрия Колесникова . С 2016 года он отбывает пожизненное наказание в тюрьме. По решению суда, через десять лет он будет переведен в колонию строгого режима

В ходе проведенного расследования силовикам удалось установить, что преступление Колесников и Переверзева спланировали заранее, чтобы получить солидное наследство матери девушки. Задуманное осуществил Дмитрий — именно он 7 сентября 2014 года приехал в дом к женщине, где сначала задушил ее, а потом и ее 12-летнего сына. После этого убийца облил свои вещи легковоспламеняющейся жидкостью и поджег их.

«В дальнейшем он разбил окно и от потока воздуха, поступившего в дом, начался пожар. При этом в комнате на втором этаже дома находились двое детей — 3-летние двойняшки.

Установлено, что смерть 43-летней хозяйки дома и ее 12-летнего сына наступила от механической асфиксии, двух 3-летних двойняшек — от отравления угарным газом», — уточнили в СК.

Отмечается, что Колесникова следователи задержали сразу. В ходе одного из допросов он признался в умышленном убийстве четырех человек, а также назвал Дарью организатором преступления. После этого Переверзева несколько лет скрывалась от правоохранителей за границей: задержать ее удалось только в 2018 году. Однако на допросах она так и не призналась в соучастии в преступлении и полностью отрицала свою вину.

«Держалась очень спокойно, но вину отрицала. Сложилось впечатление, что это очень умная, хладнокровная и расчетливая девушка, В основу обвинения легли показания ее дедушки, других родственников и Дмитрия», — рассказал РИА «Новости» следователь.

По данным силовиков, мотивы и способ совершения убийства были установлены на основании результатов более 20 экспертиз, а также допросов более 50 свидетелей. Ценную информацию следствию рассказал дедушка Переверзевой — по его словам, у внучки часто возникали конфликты с матерью из-за денег. Кроме того, она также хотела перебраться жить в центр столицы, однако выделенные для этого 10 млн рублей ее не устроили.

Ранее в суд было направлено дело сочинского студента, также заказавшего убийство своей семьи ради наследства. По версии следствия, 23-летний юноша захотел свободной безбедной жизни, поэтому решил убить всех родственников, включая несовершеннолетнюю сестру, и стать единственным наследником имущества родителей. За помощью он обратился к своему другу, однако тот на дело не согласился — более того, он сообщил о готовящемся преступлении в полицию.

Чтобы взять студента с поличным, силовики решили инсценировать убийство. Для этого был подобран «исполнитель», в роли которого выступил сотрудник органов. Он отправился на встречу с заказчиком, в ходе которой молодой человек предложил за расправу над семьей три миллиона рублей, а также сообщил «киллеру» расположение комнат в доме, камер видеонаблюдения, о собаке и других нюансах.

Из оперативной съемки СК следует, что студент планировал преступление достаточно хладнокровно. Он предупредил убийцу, что после известий о смерти семьи будет вести себя, как подобает сыну — «со всеми слезами и тому подобным».

В назначенный для убийства день «киллер» действительно пришел в дом к родителям студента. Рассказав «заказанным» родителям о планах их сына, оперативник предложил им инсценировать убийство. В результате их загримировали и сделали ряд снимков, которые позже и предъявили студенту, приехавшему за ними на дорогом автомобиле с частью вознаграждения. Как только «убийца» получил от него соответствующую расписку, молодого человека сразу же задержали и возбудили уголовное дело. Ему вменяется обвинение в приготовлении к убийству более двух лиц и малолетнего по найму.