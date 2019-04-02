Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Родственники 51-летней жительницы Рязани , умершей в результате отрыва тромба, привезли ее тело к городской администрации. Они считают, что смерть горожанки наступила в результате стресса, вызванного конфликтом с местными властями. Чиновники якобы преследовали ее компанию, которая занималась пассажирскими перевозками. Однако в мэрии сообщили, что женщина нарушила законодательство, не установив в своих маршрутках систему ГЛОНАСС.

Жители Рязани обвинили местных чиновников в смерти 51-летней землячки. Они пригнали ритуальный микроавтобус с ее телом к зданию городской администрации и организовали пикет. Об этом сообщает «Рязанская газета». Скончавшаяся Ирина Фокина занималась городскими пассажирскими перевозками. Однако полтора года назад правоохранители усмотрели нарушения в ее деятельности. Как заявили РИА «Новости» в горадминистрации, маршрутки, принадлежащие Фокиной, не были оснащены системой ГЛОНАСС.

«Так ездить нельзя. Мы вынуждены подавать в суд. Суд отозвал свидетельство на право перевозки по конкретному маршруту (№49, который следует от остановки Технониколь до остановки Психбольница, — уточняет сайт kp.ru)», — пояснили в аппарате. Местная жительница пыталась оспорить решение суда в вышестоящих инстанциях, однако там постановление оставляли без изменений.

Несмотря на это, отмечает источник «КП», маршрутные такси Ирины Фокиной продолжали перевозки. «Сотрудники транспортной инспекции год ее уговаривали, чтобы она прекратила, по сути, незаконную предпринимательскую деятельность. Когда стало ясно, что уговоры не действуют, начались рейдовые мероприятия и снятие машин с маршрута», — пояснил собеседник издания.

По словам родственников, из-за сложившейся ситуации Фокина начала испытывать сильный стресс. В результате у 51-летней женщины оторвался тромб — она умерла.

Ее муж Виктор считает, что городские власти «гнобили» компанию его супруги в течение года и в результате «угробили» владелицу. «Мы из морга забрали тело. Едем сейчас на кладбище хоронить, привезли к администрации, чтобы они видели, что они натворили», — заявил он журналистам 30 марта.

Городские власти выразили соболезнования родственникам умершей — они также заявили о готовности оказать им юридическую и психологическую помощь. «Семье безвременно ушедшей будет оказана вся возможная поддержка в случае обращения в органы власти», — отметили в пресс-службе мэрии.

В конце февраля похожий скандал разгорелся в Самаре. Там местная жительница принесла к зданию горадминистрации гроб с телом своего гражданского мужа. Долгое время тело Валерия Макеева, умершего от туберкулеза, пролежало в морге — в это время его жена собирала деньги на похороны. По словам муниципального депутата Азата Туймасова, на местном кладбище действует «настоящая монополия». Все услуги по погребению предоставляет одна фирма, которая не пускает в бизнес других игроков.

Тем не менее Макеева все же договорилась с муниципальным учреждением. Однако когда его сотрудник приехал на Центральное кладбище, чтобы показать горожанке место для могилы, его окружили 30 неизвестных людей и не дали выкопать яму.

«Они подставляли свои ноги под лопаты и ломы похоронщиков. В итоге могилу сделать так и не удалось. В пять часов кладбище закрыли», — пояснил депутат Туймасов.

В результате родственники покойного вызвали полицейских, однако те разрешить конфликт не смогли. Тогда Макеева отправилась в морг, чтобы забрать тело супруга, отвести его к зданию мэрии и тем самым выразить свое недовольство. Злоумышленники узнали об этом и пытались препятствовать пикету. Тем не менее женщине удалось осуществить задуманное.

В администрации Самары эту историю назвали «крайне неоднозначной». Там подчеркнули, что представители муниципального учреждения действовали в соответствии с законом. «В связи с этим есть основания полагать, что данная ситуация является провокацией», — пояснили в мэрии. Позже местные силовики запустили проверку инцидента.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров , узнав о произошедшем, поручил оказать материальную помощь Макеевым. «Находясь в Тольятти, узнал о вопиющем случае незахоронения покойного в Самаре. Дал поручение главе города Елене Лапушкиной, департаменту по борьбе с коррупцией и лично его руководителю Юрию Рожину жестко разобраться в произошедшем», — писал губернатор в своем твиттере.

Тем не менее экс-супруга покойного отказались от помощи властей. «Мне звонили представители губернатора, спросили, нужна ли мне какая-либо помощь. Сейчас мне уже никакая помощь не нужна, она нужна была раньше», — пояснила она.

Тело умершего мужа она привезла к зданию мэрии, так как «была в шоке» от того, что в 19.00 оказалась одна с гробом в центре Самары. В итоге Макеева похоронили не на Центральном кладбище, а на Мирном. Сама женщина вернулась в Тольятти — там она проживает вместе со своим ребенком.